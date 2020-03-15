«Украли две бочки солярки, пистолеты и автоматы»: В ВСУ выявили очередные недостачи вооружения

15 Март 2020 2020-03-15T15:42:50+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

Изменить размер текста: A A

В вооруженных формированиях Украины выявили очередные недостачи. Воровство вооружения зафиксировано в двух бригадах. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- В результате работы комиссии службы ракетных войск и артиллерии ОТГ «Север» в пункте временной дислокации 1-го самоходного артиллерийского дивизиона 46-й бригады ВСУ выявлена недостача семи автоматов АК-74 и четырех пистолетов «Форт», - рассказал он.

На данный момент в подразделении идет служебное разбирательство в отношении комбрига.

Представитель оборонного ведомства ЛНР рассказал, что в 72-й бригаде украинских вооруженных формирований недосчитались солярки.

- В Попасной в момент передачи двух бочек с дизельным топливом и получении за это денежных средств, сотрудниками военной службы правопорядка были задержаны двое военнослужащих 1-го механизированного батальона 72-й бригады, - сообщил Осадчий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Весь мир охватила паника по коронавирусу, а нас шесть лет уничтожают и дела никому нет»: Как дончане пережили эту ночь

ВСУ усилили обстрелы Республик (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU