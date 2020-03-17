ВСУ обстреляли Голубовское в ЛНР
Вооруженные украинские формирования продолжают обстреливать территории республик Донбасса. За прошедшие сутки под огонь киевских силовиков попал населенный пункт Голубовское. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Киевские силовики два раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР, - говорится в сообщении. - Обстрелам подвергся район поселка Голубовское.
Огонь по Голубовскому солдаты вооруженных формирований Украины вели из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики отметили, что обстрел поселка был целенаправленным.
- В день прибытия в ЛНР заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона командование ВФУ предприняло попытки дестабилизации обстановки, - сказал официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.
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ИСТОЧНИК KP.RU