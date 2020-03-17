2020-03-17T13:03:49+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Голубовское в ЛНР

Об этом сообщили в НМ Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Стрельбу вели из СПГ и стрелкового оружия. Фото: warfiles.ruСтрельбу вели из СПГ и стрелкового оружия. Фото: warfiles.ru
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Вооруженные украинские формирования продолжают обстреливать территории республик Донбасса. За прошедшие сутки под огонь киевских силовиков попал населенный пункт Голубовское. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Киевские силовики два раза за сутки нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР, - говорится в сообщении. - Обстрелам подвергся район поселка Голубовское.

Огонь по Голубовскому солдаты вооруженных формирований Украины вели из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики отметили, что обстрел поселка был целенаправленным.

- В день прибытия в ЛНР заместителя руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марка Этерингтона командование ВФУ предприняло попытки дестабилизации обстановки, - сказал официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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