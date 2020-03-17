13 солдат 59-й бригады ВСУ госпитализированы с отравлением

17 Март 2020 2020-03-17T14:46:16+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Из зоны так называемой «операции объединенных сил» были эвакуированы 13 солдат вооруженных украинских формирований с пищевым отравлением и кишечными заболеваниями. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

- По информации из 59-й бригады, личный состав одного из подразделений уже две недели кормят просроченными продуктами с истекшим сроком годности. Ожидая замены из зоны «ООС», начальник продовольственной службы соединения таким образом списывает продукты, - говорит Осадчий. - Также при приготовлении пищи поварами нарушаются санитарные нормы. Контроль за качеством приготовления пищи должностными лицами 59-й бригады не осуществляется.

Солдатам, которые жалуются на плохое питание, командование бригады предлагает питаться за свой счет.

- Командованием оперативно-тактической группировки «Север» до 28 марта запланирована работа сотрудников военной службы правопорядка с целью проверки организации питания и соблюдения санитарных норм в соединениях и частях группировки, - рассказал официальный представитель НМ ЛНР.

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ИСТОЧНИК KP.RU