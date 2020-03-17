Парад Победы в Донецке 2020: Денис Пушилин сообщил, что в этом году Парад станет еще масштабнее

17 Март 2020 2020-03-17T20:09:24+03:00

Весь год будет очень насыщенным в плане мероприятий, посвященные Великой Победе Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

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Парад Победы в Донецке 2020 традиционно пройдет по центральной улице города. Оркестр, военнослужащие в парадной форме и рев боевой техника – все будет сделано в лучших традициях парада. Однако в этом году жителей Республики ждет особенное зрелище. Парад на 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне будет еще масштабнее и интереснее. Об этом рассказал Глава ДНР Денис Пушилин.

— Парад, как и в предыдущие годы, у нас пройдет, но он будет более масштабным и интересным. Не хочу забегать вперед, но это будет необычный парад, — пообещал Глава.

Напомним, что 2020 год в Республике объявлен Годом Великой Победы. Это значит, что накануне памятной даты, жителей ждет насыщенная праздничная программа.

— Мы делаем все возможное, чтобы память о Великой Победе продолжала жить и в следующих поколениях. Если мы допустим просто мысль о том, что этому можно уделять недостаточно серьезное внимание, то мы потеряем свою сущность, просто растворимся как народ. Не бывает будущего без фундамента прошлого. Мы свою историю знаем и чтим, — добавил Денис Пушилин.

Тем временем, «Комсомолка» предлагает вспомнить, как проходил Парад Победы в Донецке 2019 (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU