Как прошел Парад Победы в Донецке 2019: Вот это мощь! Вот это защита!

С самого утра тысячи жителей Республики направляются на площадь Ленина – все хотят увидеть Парад Победы в Донецке 2019. Люди начинают собираться ещё в шесть утра. Занимают места поближе к главной улице, по которой вот-вот пройдут военнослужащие и техника.

Около сцены – места для ветеранов Великой Отечественной войны. Их привозят ближе к началу Парада.

- Спасибо деду за победу! - молодежь выкрикивает традиционные лозунги в адрес победителей. Те в ответ машут и показывают на пальцах жест «Виктория» - победа.

В центре Донецка прошел Парад ПобедыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошел Парад ПобедыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Слезы в этот день удержать практически невозможно. Это слезы радости, гордости, вместе с тем и скорби за ушедшими. Недаром День Победы называют праздником со слезами на глазах.

Парад Победы начинается ровно в девять часов. Им командует заместитель начальника штаба Управления Народной милиции полковник Эдуард Пелешенко. Принимает Парад начальник Управления Народной милиции генерал-майор Денис Синенков.

Знаменная группа военнослужащих отдельного конвойного отряда Народной милиции «Волк» под музыку песни «Священная война» композитора Александрова проносит вдоль строя парадных расчетов и трибуны с ветеранами государственный флаг Республики и Знамя Победы.

В центре Донецка прошел Парад ПобедыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошел Парад ПобедыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики со сцены поздравляет всех присутствующих с Днем Победы.

- 74 года назад завершилась Великая Отечественная война. Прошли десятилетия, но этот священный день был, есть и будет нашим главным праздником. Это день гордости и вечной памяти о Великой Победе. Советский солдат стал символом торжества справедливости, добра и самоотверженности. Доблестные войны и стойкие труженики тыла всегда будут для нас примером героизма, силы духа и любви к своей родине. Мы должны быть достойными их подвига. Беречь их священную правду, не допуская забвения героев, всех, кто не жалея своих жизней, сохранил мир на планете. В этот день мы склоняем головы перед павшими и вспоминаем всех, кого нет рядом с нами, - говорит Денис Владимирович.

Вся площадь замирает на минуту молчания. Вспоминают не только погибших во время Великой Отечественной войны, но и тех, кто погиб защищая Республику.

В центре Донецка прошел Парад ПобедыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

- Русский народ славен тем, что стоек. Наша сила в почитании подвига отцов, дедов и прадедов. Наша сила в ветеранах. В участниках Бессмертного полка. Они несут портреты тех, кто победил фашизм. С каждым годом растет народное воодушевление. Гордость и осознание современниками, что именно мы наследники Великой Победы. И именно нам завещано сберечь память о воинской славе прошлых лет. Мы никогда не забудем о подвиге советского народа на фронтах и в тылу. Не забудем, сколько сил было положено на восстановление послевоенной разрухи. Обещаем, что пронесем силу правды сквозь годы и передадим будущему поколению. Уроки той страшной войны неподвластны времени, потому что память о них будет вечно передаваться из поколения в поколение. С праздником! С Днем Победы!

Парад открывают пешие расчёты – это почти полторы тысячи человек. Впервые по главной улице города проходит расчет из участников патриотического движения «Молодая гвардия – Юнармия».

- Смотри! Мой сынок! Он защищает нас на передовой! Один раз ранен был! – выкрикивает женщина из зрительных рядов. – Саша! Мама тут! Ты у нас молодец!

В сторону проходящих расчетов народ бросает букеты сирени. Эмоции просто зашкаливают. Вот что значит «Не забудем!» Каждый год люди выходят на главную площадь, чтобы память о Победе жила вечно. И никто эту память не сможет стереть. А украинская власть, которая так яро пытается это сделать, так тем более.

В центре Донецка прошел Парад ПобедыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В центре Донецка прошел Парад ПобедыФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

После пеших расчетов идет военная техника. Рев двигателей слышен издалека.

- Вот это мощь! Вот это защита! – кричит ещё кто-то из толпы.

Во главе колонны движется «тридцатьчетвёрка» - легенда Великой Отечественной войны, которая принимала участие в сражениях. В послевоенные годы она стояла в качестве памятника на Саур-Могиле, а в позапрошлом году донецкие мастера отреставрировали танк для участия в Параде Победы. Следом идет современная техника.

Среди зрителей военного Парада в Донецке немало семей с детьми. Многие из них родились и выросли уже в Республике. Жизни без войны они не видели.

- Я пришла сюда вместе с дочерью. Ей скоро исполнится пять лет. Она выросла во время войны, но это не значит, что она не знает что такое мир. Знает и очень его ждет.

После окончания Парада Победы по улице Артема начинает движение стотысячная колонна Бессмертного полка.

Сегодня в центре Донецка будет работать стационарная военная экспозиция. На фоне современных и раритетных боевых машин можно сделать памятные фото.