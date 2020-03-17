В Лисичанске задержан пьяный украинских солдат, ограбивший продуктовый ларек

17 Март 2020 2020-03-17T16:57:08+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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В Лисичанске сотрудники нацполиции задержали солдата вооруженных формирований Украины, который ограбил продуктовый ларек и находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- По сообщению местных жителей, 15 марта в населенном пункте Лисичанск сотрудниками национальной полиции был задержан военнослужащий 46-й бригады ВСУ рядовой Михайлюк по обвинению в разбойном нападении и грабеже, - сказал официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он уточнил, что украинский солдат после грабежа просто не смог скрыться с места преступления из-за сильного алкогольного опьянения.

Тем временем, командира 59-й бригады ВСУ уличили в финансовых махинациях и незаконных продлениях контрактов. Об этом Народной милиции Луганской Народной Республики рассказал источник из украинской армии.

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ИСТОЧНИК KP.RU