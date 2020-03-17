Актуализация пенсионеров в ЛНР приостановлена до 31 марта
В Луганской Народной Республике приостановлена актуализация пенсионеров. Об этом сообщили в пенсионном фонде ЛНР.
- Пенсионный фонд сообщает о приостановлении работы с гражданами по актуализации данных получателей пенсионных выплат до 31 марта 2020 года, - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что эта мера никак не повлияет на процессе получения выплат.
- По всем остальным направлениям деятельности ведомство и его территориальные управления работают в обычном режиме, - сказали в пенсионном фонде.
Приостановление актуализации пенсионеров может быть связано с указом Главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника о введении повышенной готовности государства в связи с коронавирусной инфекцией. Потому что больше всего подвержены заражению covid-19 люди преклонного возраста, а на прохождение верификации в отделениях пенсионного фонда собираются очереди.
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ИСТОЧНИК KP.RU