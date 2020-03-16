Коронавирус 2020: Карантин в ДНР не объявлен, вести детей в школу или нет - решать будут родители
О таком школьники могли разве что только мечтать! И вот угроза коронавируса сделала эти мечты реальностью. Главою ДНР издан указ № 57 "О введении режима повышенной готовности".
В исполнение его, министром образования ДНР наряду с санитарно-противоэпидемическими мерами и запретом массовых мероприятий в образовательных учреждениях, значится следующее:
"Разрешить в порядке, установленном локальным нормативным актом, предоставлять возможность обучающимся свободно посещать общеобразовательные организации по решению (заявлению) родителей (законных представителей)".
То есть решать - идти или не идти в школу будут сами родители.
Власти ДНР рассматривают возможность перевода школ и вузов на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса.
Напомним, что на сегодня в ДНР не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. По словам Долгошапко, сейчас под наблюдением медиков находятся двое жителей, вернувшихся из Италии и Китая.
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ИСТОЧНИК KP.RU