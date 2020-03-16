2020-03-16T17:00:37+03:00
Общество

В ДНР школы и вузы могут перевести на дистанционное обучение в случае обнаружения коронавируса

Об этом сегодня на брифинге заявила министр здравоохранения Республики
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР школы и вузы могут перевести на дистанционное обучение в случае обнаружения коронавируса. Фото: ВКонтактеВ ДНР школы и вузы могут перевести на дистанционное обучение в случае обнаружения коронавируса. Фото: ВКонтакте
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Власти ДНР рассматривают возможность перевода школ и вузов на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сегодня на брифинге заявила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

- На заседании Правительства будет обсуждаться перевод на дистанционное обучение учащихся вузов и школ, - рассказала Ольга Николаевна.

Напомним, что на сегодня в ДНР не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. По словам Долгошапко, сейчас под наблюдением медиков находятся двое жителей, вернувшихся из Италии и Китая.

По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в мире инфицировано новым коронавирусом 169 377 человек. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Южной Корее, Иране. Число летальных случаев превысило 6500.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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