В ДНР школы и вузы могут перевести на дистанционное обучение в случае обнаружения коронавируса
Власти ДНР рассматривают возможность перевода школ и вузов на дистанционное обучение для предотвращения распространения коронавируса. Об этом сегодня на брифинге заявила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.
- На заседании Правительства будет обсуждаться перевод на дистанционное обучение учащихся вузов и школ, - рассказала Ольга Николаевна.
Напомним, что на сегодня в ДНР не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. По словам Долгошапко, сейчас под наблюдением медиков находятся двое жителей, вернувшихся из Италии и Китая.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, в мире инфицировано новым коронавирусом 169 377 человек. Больше всего заболевших в Китае, Италии, Южной Корее, Иране. Число летальных случаев превысило 6500.
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ИСТОЧНИК KP.RU