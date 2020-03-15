Как наступает весна в Донбассе в объективе фотографа из Енакиево Ильи Богатикова

15 Март 2020 2020-03-15T20:32:37+03:00

Парень не ищет какие-то особенные пейзажи, но на его фото даже коряга кажется живой [фото]

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Илья Богатиков живет в Енакиево. В свое время поступил в Енакиевский металлургический техникум, но вовремя понял, что это не его и окончил биофак Донецкого национального университета. Работал торговым агентом, микробиологом, ведущим дискотек и культурных мероприятий в детском лагере, Дедом Морозом, помощником ветеринара и вожатым в питомнике для животных (в Иркутске)! Но самое главное его призвание - это фотография и путешествия.

Сколько нежности в этих фото.Фото: Илья Богатиков

"Комсомолка" уже не единожды публиковала его фото. Он не выискивает какие-то особенные виды, а находит очарование в самом простом - корнях дерева, тихом пруду, лесной тропинке.

Считает, что красота в глазах смотрящего и каждый из нас видит именно то, что хочет сам.

Весенние ручьи.Фото: Илья Богатиков

В этот раз Илья показал, как наступает в Донбассе весна. Как постепенно все одевается зеленым убранством, как на деревьях раскрываются первые почки и радостно журчат ручьи. В объектив Ильи попал поселок Каютино возле Углегорска.

Село Каютино возле Углегорска.Фото: Илья Богатиков

- Всё дело в том, что я очень люблю природу и свою Родину. Для меня это понятие очень широкое – Родина. Люблю каждый колосок, каждый цветок, каждый запах, каждый камень, Это без всякого пафоса так и есть. Люблю животных. Люблю этим делиться с людьми, и они это тоже ценят, - признается Илья.

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ИСТОЧНИК KP.RU