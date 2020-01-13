«Даже в простой коряге можно увидеть целый мир!» Парень из Енакиево делает потрясающие фото Донбасса

Его фотографии заставляют замереть и будто перенестись в кадр, где все одновременно просто, но при этом так глубоко, что перехватывает дыхание. Глянешь, какая-то былинка, куст шиповника или старенький покосившийся домик, а сколько очарования в этом. Кто-то б глянул и мимо прошел по своим важным делам, но не зря говорят: красота в глазах смотрящего.

Прекрасное в простом.Фото: Илья Богатиков

Красота - в глазах смотрящего.Фото: Илья Богатиков

Прекрасное в простом.Фото: Илья Богатиков

Сколько нежности в этих фото!Фото: Илья Богатиков

Илья Богатиков живет в Енакиево. В свое время поступил в Енакиевский металлургический техникум, но вовремя понял, что это не его и окончил биофак Донецкого национального университета.

Прекрасное в простом.Фото: Илья Богатиков

Прекрасное в простом.Фото: Илья Богатиков

Прекрасное в простом.Фото: Илья Богатиков

- Сменил множество профессий, кем только не приходилось быть: торговый агент компании "Pepsico", микробиолог, ведущий дискотек и культурных мероприятий в детском лагере, Дед Мороз, помощник ветеринара и вожатый в питомнике для животных (в Иркутске), фотограф, художник. И самое главное путешественник, - перечисляет Илья. - Неоднократно ходил походами в Крым, Карпаты, Слобожанщину, Кольский полуостров, Поволжье, Байкал. Сейчас занимаюсь заказами по рисунку, художественным оформлением, логотипами, фотографией.

Кроме того, Илья не раз организовывал рейды-субботники со своими единомышленниками. Без всякого пиара, ребята убирали окрестности городов, вывозя оттуда мусор мешками после любителей отдохнуть на природе. Илья даже сам таблички смастерил с призывом оставаться людьми и убирать мусор за собой. А через некоторое время увидел эти таблички сломанными…

Красота - в глазах смотрящего.Фото: Илья Богатиков

Красота - в глазах смотрящего.Фото: Илья Богатиков

Красота - в глазах смотрящего.Фото: Илья Богатиков

- Всё дело в том, что я очень люблю природу и свою Родину. Для меня это понятие очень широкое – Родина. Люблю каждый колосок, каждый цветок, каждый запах, каждый камень, Это без всякого пафоса так и есть. Люблю животных. Люблю этим делиться с людьми, и они это тоже ценят, - признается Илья.

Красота - в глазах смотрящего.Фото: Илья Богатиков

Красота - в глазах смотрящего.Фото: Илья Богатиков

Парень даже участвовал в конкурсах фотографов, вот только победы присуждались не ему. Воспринимал это философски, что совершенно в его духе. Ведь конкурсы были по объединению народа Донбасса и победы дипломатически отдавались тем, кто со стороны Украины. А это уже политика, а не искусство. От этого фотографию меньше любить не стал.

Сколько нежности в этих фото!Фото: Илья Богатиков

- Чтобы сделать все эти снимки мне не пришлось пробираться через таежные дебри, не довелось мокнуть в болоте и становится жертвенным агнцем для жуткого пира мошек, мокрецов и малярийных комаров. Я не страдал от жажды в пустыне и не промокал от высокой влажности в дождевых лесах Амазонии, - смеется Илья. - Фотографии наши, родные, сделанные почти в домашней обстановке, тем не менее, на мой взгляд, они в своей простоте показывают богатство и трепетную уязвимость природы. Каждый завиток осоки, каждая коряга и дупло скрывают целый мир.

Это фотографировали сердцем.Фото: Илья Богатиков

Сотни, тысячи и десятки тысяч видов животных и растений, микроорганизмов и грибов объединены между собой множеством связей разных уровней, сложившихся эволюционно и продолжающих ежеминутно развиваться, совершенствуясь, усложняясь или, наоборот, упрощаясь. Одним словом все эти виды живут и сосуществуют в едином пространстве. Воспитывай в себе чувство ответственности перед живым, перед природой. Воспитывай у своих детей с самых ранних лет чувство ответственности перед природой! Если бросил бутылку на землю, задумайся и подними ее, брось в урну! Если будешь раз за разом прощать себя за такие «мелочи», ты очень быстро придешь к тому, что для тебя это станет нормой, а как следствие этого - прямой путь к равнодушию, духовной деградации.

Это фотографировали сердцем.Фото: Илья Богатиков

- Илья, сегодня старый новый год, что бы ты пожелал всем дончанам?

- Мой любимый край, сколько боли еще предстоит тебе вытерпеть, сколько страданий, жестокости и несправедливости. Какова мера зла, изливаемая ежедневно на твои просторы, с чем она может соизмеряться? На тебе спекулируют, тебя разрывают, загрязняют, паразитируют; мнимое добро, неискренность льется со всех углов... Откровенно желаю тебе Мира и здравомыслящих людей побольше. А напоследок хочу привести слова философа Анатолия Арсеньева: «Человек, конечно, хозяин природы, но не в смысле ее эксплуататора, а как ее понимающий и несущий нравственную ответственность за сохранение и совершенствование в ней (а, следовательно, и в себе) всего живого и прекрасного».

Это фотографировали сердцем.Фото: Илья Богатиков

Наверное, можно иметь дорогостоящую технику, знать законы преломления света и постановки кадра, но без такой всеобъемлющей нежности и любви, никогда ничего не получится.

В ТЕМУ

«Цена вопроса – рубль»: Дончане готовы сами сброситься на решение проблемы бездомных животных

Собранные средства предлагают передать в помощь городским приютам, а также пустить на стерилизацию кошек и собак (подробнее...)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Живут там, куда даже «скорые» боятся ехать! «Комсомолка» с читателями поздравили тысячу детей прифронтовых поселков Донбасса

«Комсомолка» вместе с читателями собрали тысячу подарков для детей прифронтовых поселков (подробнее...)