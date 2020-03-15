2020-03-15T18:28:46+03:00
Дом. Семья

В донецком приюте «ПИФ» провели сложнейшую операцию по спасению собаки

До этого такие операции проводились, но только на мелких животных [видео]
Екатерина Сорока
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Образец опухоли отправили на гистологию, чтобы определить есть ли у пса онкология. Фото: инстаграм приюта pif_dnОбразец опухоли отправили на гистологию, чтобы определить есть ли у пса онкология. Фото: инстаграм приюта pif_dn
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Несколько дней назад в донецкий приют для бездомных животных поступил пес с опухолью. Новообразование находилось в запущенном состоянии, и псу просто необходима была операция.

Процедура удаления опухоли не из простых. Раньше ее не проводили на больших на животных, вроде собак. Но вчера хирург ПИФа все же прооперировал пса. Об этом рассказали сотрудники приюта в социальных сетях.

Андрей Евгеньевич будет проводить сложную операцию – удаление полового члена пластику уретры. К сожалению, в случае с Рыжим (такая кличка у пса) это единственный вариант, который позволит ему прожить свою жизнь без боли. Операция сложная и довольно редкая. В условиях приюта мы уже проводили ее, но на мелких животных. Очень просим сжать кулаки за нашего хирурга Андрея Евгеньевича и Рыжего, — говорится в сообщении.

К счастью, операция прошла успешно. Пес отошел от наркоза. Правда, пока ему тяжело двигаться и ходить. Но это временно, обещают сотрудники приюта. Рыжего ждет еще долгий период реабилитации.

Видео было сделано сразу после операции, когда пёс отошёл от наркоза.! другой источник

На данный момент мы будем благодарны за помощь препаратами: л-лизин, реосорбилакт, цитостат, метрогил, катетеры, глюкоза, воротники (зоомагазины), долобене, дюфалайт, Ронколейкин, нефопам, — добавили сотрудники приюта.

Помочь Рыжику и еще 800 собакам из приюта можно медикаментами, кормами или денежным переводом на один из реквизитов:

— Сбербанк: 4817 76 01 4879 7487 Михаил Владимирович П.

— ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита;

— PayPal: vv_olga@mail.ru (При пополнении PayPal нужно сообщить администратору приюта).

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Фотографии с необычной парочкой появились в социальных сетях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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