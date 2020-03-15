2020-03-15T16:15:53+03:00
Общество

«Такса думает, что она попугай!» Мужчина с собакой на плечах удивил соцсети

Фотографии с необычной парочкой появились в социальных сетях
Екатерина Сорока
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Знакомые мужчина рассказывают, что мужчина так гуляет со своим питомцем. Фото: Юлия ЛаутерЗнакомые мужчина рассказывают, что мужчина так гуляет со своим питомцем. Фото: Юлия Лаутер
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Еще немного и в Донецке появится новый тренд среди хозяев домашних животных – носить своих питомцев на руках, плечах и голове. На днях в Калининском районе Донецка жители заметили, как мужчина нес на своих плечах взрослую таксу.

Фотографии с парочкой сразу завирусились в социальных сетях, собрав не одну тысячу лайков.

Такса, которая думает, что она попугай, — пишет Яна Демешева.

— Собачка просто устала идти! Вот хозяин и проявил смекалку, — комментирует Анастасия Криловетс.

— Это наш сосед, он так с собакой все время ходит. А мы всегда удивляемся этой картине, — добавляет Анна Анчита.

В голове сразу всплывает уже знакомый образ. Ранее «Комсомолка» писала о дончанине, который не расстается со своим котом. В какой бы точке города он не появился, всегда у него на голове сидит рыжий кот. Герои этих фотографий также очень быстро стали «звездами» социальных сетях. Но одно дело носить маленького кота, и совсем другое - взрослую тяжелую таксу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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