«Такса думает, что она попугай!» Мужчина с собакой на плечах удивил соцсети
Еще немного и в Донецке появится новый тренд среди хозяев домашних животных – носить своих питомцев на руках, плечах и голове. На днях в Калининском районе Донецка жители заметили, как мужчина нес на своих плечах взрослую таксу.
Фотографии с парочкой сразу завирусились в социальных сетях, собрав не одну тысячу лайков.
— Такса, которая думает, что она попугай, — пишет Яна Демешева.
— Собачка просто устала идти! Вот хозяин и проявил смекалку, — комментирует Анастасия Криловетс.
— Это наш сосед, он так с собакой все время ходит. А мы всегда удивляемся этой картине, — добавляет Анна Анчита.
В голове сразу всплывает уже знакомый образ. Ранее «Комсомолка» писала о дончанине, который не расстается со своим котом. В какой бы точке города он не появился, всегда у него на голове сидит рыжий кот. Герои этих фотографий также очень быстро стали «звездами» социальных сетях. Но одно дело носить маленького кота, и совсем другое - взрослую тяжелую таксу.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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