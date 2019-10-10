«Улеглась на кепке, как на мягком диване!» Мужчина с кошкой на голове удивил соцсети

10 Окт. 23:17 2019-10-10T23:17:04+03:00

В социальной сети появились фотографии, где мужчина ходит по Донецку с кошкой на голове [фото I видео]

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В социальных сетях появились фото с интересной парочкой из Донецка. На первый взгляд на фотографии нет ничего необычного: просто долговязый мужчина в пушистом светлом головном уборе. Но если присмотреться, то его шапка вовсе ею не является. Она может двигаться, имеет хвост и уши, а если подойти чуть ближе, то может закричать характерное «Мяу!»

Что интересно, кот на голове у мужчины никуда не убегает. Он вполне удобно устроился наверху и даже не причиняет никаких неудобств своему хозяину. Эта интересная парочка сразу же стала главным объектом обсуждения в социальных сетях.

Фото: vk.com/donetsk

— Это так мило. Кот так спокойно сидит, я была в шоке, когда увидела, — пишет Даша Зинник.

— И голове тепло, и котейке хорошо. Взаимовыгода на все сто процентов, — добавляет Аня Василишина.

— Улеглась на кепке, как на мягком диване! — продолжает Никита Донецкий.

— Не с кем котика дома оставить, наверное. И что тут такого? Как собак таскать на руках в салоны, магазины, так, пожалуйста, а тут кот – и столько внимания. Вместо фото купили бы лучше коту корма килограмм, видно хозяин не богат, но человек душевный, — предложил Роман Мосин.

Другие пользователи сети добавили, что мужчина с этим котом практически не расстается. Если заходит в продуктовый, то всегда что-нибудь ему вкусненькое купит. А кот только этому и рад. На плече или голове сидит смирно, не капризничает, не боится ездить в трамваях, за покупками в магазин заходит, через толпу людей вместе пробираются. Всегда всё делают вместе.

Фото: vk.com/donetsk

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ИСТОЧНИК KP.RU