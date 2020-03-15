2020-03-15T15:04:45+03:00
Политика

ВСУ обстреляли зону разведения сил в селе Петровском

Там же они ведут минирование местности
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Добиться окончательного вывода военных подразделений из Петровского удалось лишь в ноябре 2019 года. Фото: Русская ВеснаДобиться окончательного вывода военных подразделений из Петровского удалось лишь в ноябре 2019 года. Фото: Русская Весна
Изменить размер текста:

Армия Киева открыла пулеметный огонь в пределах участка разведения сил и средств «Богдановка-Петровское». Это не впервые, когда Украина игнорирует любые договоренности и абсолютно безнаказанно обстреливает жилые районы Донбасса. Только вчера украинской армией были ранены три жителя Горловки и погиб 84-летний житель Сигнального.

- В 12.55 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: Богдановка – Петровское (в пределах участка разведения №3). Применяются крупнокалиберные пулеметы, – сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Также украинские военные провели инженерные работы и минирование местности в районе данного участка разведения.

Двое военнослужащих Народной милиции получили ранения вследствие обстрела со стороны украинской армии на юге Республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Донецкий политолог: Германии и Франции впору ввести миротворцев в Киев – для защиты Ермака и Сивохи от радикалов

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, оказывается, совсем не казак - испугался, что его побьют за договоренности в Минске (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВСУ обстреляли зону разведения сил в селе Петровском
Тотальный диктант в ДНР – 2020: Координаторы акции в Республике подготовили 67 площадок
Украинская армия оставила без электричества более 300 абонентов в пригороде Донецка
Два защитника Республики получили ранения
В ЛНР разрешили водить маршрутки с 21 года
Украина начала применять 152-мм калибр для обстрелов Донбасса
Коронавирус 2020: Жителям ДНР выплатят пособие за пребывание на карантине
«Весь мир охватила паника по коронавирусу, а нас шесть лет уничтожают и дела никому нет»: Как дончане пережили эту ночь
Дзюдоистки из ДНР собрали рекордное количество медалей на соревнованиях в России
Погода в Луганске на день: 15 марта днем будет +5, ночью - заморозки
Погода в Донецке на день: без осадков и +4
В ДНР стартовал конкурс плакатов к 75-й годовщине Великой Победы
Экс-министр угля ДНР Эдуард Голенко оставлял себе ежемесячно полтора миллиона рублей от махинаций с закупкой оборудования
В 59-й бригаде ВСУ украли 150 бронежилетов и девять американских тепловизоров
«Несмотря на погодные условия – зной, дождь и снег – вы находитесь на своем боевом посту»: В Луганске чествовали коммунальщиков
«Осколки от мины настигли во дворе дома!» От тяжелого ранения умер житель поселка под Донецком
Четыре солдата 59-й бригады ВСУ заразились коронавирусом
Больше 170 солдат ВСУ госпитализированы с пневмонией
В Енакиево спасатели сняли с крыши котельной подростка, получившего травму
Украинская армия строит бункер в Золотом и стягивает вооружение
Полиция ЛНР будет патрулировать города Республики с казаками