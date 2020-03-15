ВСУ обстреляли зону разведения сил в селе Петровском
Армия Киева открыла пулеметный огонь в пределах участка разведения сил и средств «Богдановка-Петровское». Это не впервые, когда Украина игнорирует любые договоренности и абсолютно безнаказанно обстреливает жилые районы Донбасса. Только вчера украинской армией были ранены три жителя Горловки и погиб 84-летний житель Сигнального.
- В 12.55 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) по направлению: Богдановка – Петровское (в пределах участка разведения №3). Применяются крупнокалиберные пулеметы, – сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Также украинские военные провели инженерные работы и минирование местности в районе данного участка разведения.
Двое военнослужащих Народной милиции получили ранения вследствие обстрела со стороны украинской армии на юге Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU