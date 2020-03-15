2020-03-15T13:22:21+03:00
Политика

Украинская армия оставила без электричества более 300 абонентов в пригороде Донецка

Выявляется число обрывов проводов, если боевая обстановка позволит, то сегодня свет у людей появится
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Перемирие остается только строчкой на бумаге. Фото: Русская ВеснаПеремирие остается только строчкой на бумаге. Фото: Русская Весна
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Обстрелы Донбасса продолжаются. Две улицы были обесточены ночным обстрелом украинских военных в прифронтовом поселке Жабичево к северу от Донецка.

- Сегодня ночью в 01:00 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ обстреляла населенный пункт Жабичево из 120-мм минометов, выпустив более 10 мин. В результате обстрела повреждена высоковольтная ЛЭП. Две улицы Степная и Софийская обесточены, — сообщили в Управлении Народной милиции Республики.

Обстрелом обесточены три трансформаторные подстанции, без электричества остались 310 бытовых абонентов. На данный момент ремонтные бригады ведут восстановительные работы, если этому не помешает огонь украинской артиллерии.

Всю ночь Донбасс сотрясался от взрывов тяжелой артиллерии со стороны Украины. Дончане сообщают, что дома их подпрыгивали, а жителям прифронтовых районов пришлось опять спускаться в подвалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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