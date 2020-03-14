2020-03-14T16:03:48+03:00
Общество

Полиция ЛНР будет патрулировать города Республики с казаками

Совместная работа начнется в Ровеньках, потом география патрулирования будет расширяться
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: МВД ЛНРФото: МВД ЛНР
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Сотрудники внутренних дел Луганской Народной Республики теперь будут патрулировать города государства совместно с представителями казачьих организаций.

- Пилотным проектом предусмотрено патрулирование в городе Ровеньки, затем поэтапно будет вводиться совместное патрулирование в Краснодоне, Свердловске, Красном Луче и Антраците, - анонсировал заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев. - В последующем МВД планирует задействовать казачьи организации в патрулировании на территории всей Республики

Замминистра отметил, что и правоохранители, и казаки преследуют одну цель – безопасность граждан, мир, уверенность в завтрашнем дне. По словам Параскеева, полицейские уже имеют опыт совместного патрулирования с казаками – на выборах Главы в 2018 году общественный порядок был обеспечен безукоризненно.

Советник Главы ЛНР Сергей Юрченко рассказал, что совместные патрули существуют и в Российской Федерации на протяжении многих лет.

- Ничего нового мы не придумываем, мы берем опыт, который наработан в Российской Федерации у казаков Дона, Кубани, Терека, Крыма и других казачьих организаций, - сказал он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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