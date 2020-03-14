Украинская армия строит бункер в Золотом и стягивает вооружение

14 Март 2020 2020-03-14T16:55:55+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Украинский вооруженные формирования продолжают укреплять позиции и стягивать вооружение на линии соприкосновения в Донбассе. Разведка Луганской Народной Республики зафиксировала строительство бункера у жилого дома в Золотом.

В Управлении НМ ЛНР сообщили, что кроме этого киевские силовики стягивают технику и укрепляются.

- Отмечается проведение работ боевиками ВСУ по оборудованию траншеи с бункером вблизи жилого дома в населенном пункте Золотое-4. Также в этом районе украинские боевики разместили один 120-миллиметровый миномет и две боевые машины пехоты, - сказал офицер пресс-службы Народной милиции Республики Иван Филипоненко.

Информация оборонного ведомства ЛНР подтверждается в официальном отчете международных наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, что Украина может 16 марта закрыть пункт пропуска в Станице Луганской из-за угрозы распространения коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU