2020-03-14T08:28:27+03:00
Коронавирус Covid-19

Защитите от коронавируса себя сами! - Донецкий врач о ситуации с опасной инфекцией

В ДНР вируса нет, но держаться нужно!
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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По поводу опасного вируса распространяют много фейков.По поводу опасного вируса распространяют много фейков.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В сети интернет распространяются дикие советы, касательно профилактики заражения коронавирусом. Якобы питие теплой воды что-то решит в плане проникновения агента в легкие. Советы дают - пейте теплую воду и сидите на солнце.

"Комсомолка" спросила об этом практикующего врача.

- Если честно, такой дикий бред я встречаю впервые. Вирус проникает через носолглотку и слизистые. Нам это недавно рассказали и что делать в этом случае довели. Другое дело, что в ДНР нет возможности, как в США, миллиарды долларов бросить на закупки необходимого оборудования. Так что только карантин – если не надо куда-то идти – не идите, защитите себя сами. Сейчас в стационарах ад – а станет еще страшнее, - рассказал врач - терапевт Андрей Смирнов.

- А как защитить?

- Маски бесполезны для здоровых. Они условно эффективны для больных. И если вы входите, где есть больные. Пропитайте маски этиловым спиртом. Если вы больны - ваша маска - это как прихожая. Не подходите к двери, пусть вам принесут продукты и оставят у порога. Два метра - безопасная дистанция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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