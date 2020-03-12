ВСУ обстреляли донецкое, горловское направления и район участка разведения в Петровском
Украинские вооруженные формирования 11 раз нарушили за сутки режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 125 боеприпасов. Об это сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Обстрелам на донецком направлении подверглись районы поселков шахты «Трудовская», Александровка и Жабичево, села Михайловка, столичного аэропорта, на горловском направлении – поселок Гольмовский, на мариупольском — окрестности села Петровское.
Тем самым украинская сторона показывает свое нежелание в достижении мира в Донбассе. Район участка разведения сил и средств «Петровское-Богдановка» уже долгое время находится в сводках. Киевские силовики то и дело устраивают там провокации.
Кстати, увеличение интенсивности провокаций на линии соприкосновения в Донбассе - на прямую связаны с предстоящими встречами.
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ИСТОЧНИК KP.RU