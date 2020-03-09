В Донецке открыт сбор денег на лечение 7-летней Киры Головченко

9 Март 2020 2020-03-09T22:19:09+03:00

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Волонтеры благотворительного фонда «Время добрых» открыли сбор денег на лечение 7-летней Киры Головченко. На оплату лечения и энтерального питания уже сейчас необходимо 90 тысяч рублей.

- В сказках принцессы всегда побеждают зло и живут затем долго и счастливо. Сказка про маленькую принцессу Киру, которая ведёт свою тяжелую борьбу, начинается со страшного слова - рак. Это слово впервые Кира случайно услышала после того как пришла в сознание после операции. Из маленькой головки девочки московские врачи удалили огромную опухоль. Но это был лишь первый бой. Впереди куколку ожидали несколько курсов химио и лучевой терапии, - пишут волонтеры «Времени добрых» на своей официальной странице.

На фоне воздействия высокодозных препаратов у девочки стала развиваться белково-энергетическая недостаточность. Из веселой хохотушки малышка превратилась в осунувшегося маленького человечка, который изо дня в день терпит боль.

- Для поддержания сил Кире пришлось вводить высококалорийное специализированное энтеральное питание. Его она получает через гастростому. Две недели назад Кира с мамой вернулись в родное село. Малышке предстоит продолжить лечение в отделении первой хирургии Республиканской детской клинической больницы Донецка - впереди ещё несколько курсов химиотерапии. Мы верим, что эта сказка со счастливым концом.

Реквизиты для оказания помощи:

Центральный Республиканский Банк – 1035 2728 9254 9785

Срок действия 01.21 (Olga Sorokina)

Сбербанк России – 4276 5209 9910 7499 Сорокина О. М.

Приват Банк – 5168 7422 0875 0004 Сорокина О. М.

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ИСТОЧНИК KP.RU