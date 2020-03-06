В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному Саше Валуеву

Радостные известия пришли из благотворительного фонда «Время добрых». Волонтеры сообщили о закрытии сбора в размере почти полумиллиона рублей на лечение 6–летнего Саши Валуева из Донецка.

– Помните, мы писали, что в нашем Фонде частенько случаются чудеса? А всё потому, что настоящие волшебники существуют! – пишут благотворители «Времени добрых». – Генеральный директор Объединения «Первый ликёро–водочный завод» Екатерина Викторовна Шейбут в очередной раз не осталась в стороне от бед наших маленьких тяжелобольных подопечных и внесла недостающую сумму в размере 364 432 рублей для оплаты лечения Сашеньки Валуева. Екатерина Викторовна! Примите сердечную благодарность от семьи Сашеньки и от всего коллектива нашего Фонда! Бог помогает руками людей.

В середине февраля волонтеры благотворительного фонда открыли сбор денег на лечение 6–летнего дончанина Саши Валуева. У мальчика ‌острый лимфобластный лейкоз – рак. Чтобы бороться с недугом, ребенку ежедневно нужно принимать целый ряд лекарств и сдавать кучу дорогостоящих анализов. Уже на этом этапе на лечение необходимо 477 000 рублей.

– Сашулька родился абсолютно здоровым и крепким малышом. Он почти никогда ничем серьёзным не болел. Даже простуды всегда проходили в лёгкой форме, – рассказала тогда мама Саши. – В ноябре Сашуля принес из садика насморк, мы лечились как обычно. Но всё–таки что–то мне не давало покоя. Сашульку стали беспокоить боли в ручках и ножках. Господи, если бы я тогда знала – с чем нам придётся столкнуться.

Затем целый ряд походов к врачам, консультаций, обследований и пункция. Врачи поставили диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак.

– Эти слова будто лезвием резанули. Будто щупальцами своими до самой души достаёт. Страшно, безумно страшно вот так вдруг узнать, что твой ребёнок смертельно болен.

Волонтеры тем временем открыли новый сбор для спасения 7–летней Киры Головченко с диагнозом медуллобластома – злокачественная опухоль, которая развивается из эмбриональных клеток. Для оплаты лечения необходимо 90 тысяч рублей.

Реквизиты для оказания помощи:

Центральный Республиканский Банк – 1035 2728 9254 9785

Срок действия 01.21 (Olga Sorokina)

Сбербанк России – 4276 5209 9910 7499 Сорокина О. М.

Приват Банк – 5168 7422 0875 0004 Сорокина О. М.

Контакты благотворительного фонда «Время добрых»:

+380714361061

+380713524822

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