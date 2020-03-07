Кто куда, а мы в Питер! 9 собак из приюта покинули военный Донецк и мчат в новую, счастливую жизнь

7 Март 2020 2020-03-07T11:07:34+03:00

Счастливчики, которые уехали в Питер, были выбраны не случайно. Все они были спасены из адских условий. Фото: инстаграм приюта «ПИФ»

И снова эти открытые и добрые люди из Санкт-Петербурга открывают двери своих домов для беженцев из Донецка!

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Приют для бездомных животных «ПИФ» собрал-таки деньги на переезд девяти своих воспитанников в Санкт-Петербург. Там их уже ждут любящие хозяева. Счастливое воссоединение собак и хозяев произойдет уже на днях. И для этого было потрачено много сил, времени и денег. Но «ПИФ» все же смог обеспечить счастливое будущее еще нескольким своим барбосам.

— Собачки выехали в Питер. Я с ними до Ростова, а потом пересадка. И совсем скоро собачки будут у себя дома, на своих диванах вдали от войны, — держит в курсе администратор приюта Юлия Небаба.

Напомним, что на поездку собак нужно было собрать 35 тысяч рублей. Поскольку это неподъемная для «ПИФа» сумма, на переезд собак сбрасывались пользователи социальных сетей.

В донецком приюте находится еще около 800 собак. Все они также хотят иметь теплый уголок, полную миску еды и любящих хозяев. Но пока они находятся в приюте, эта ответственность лежит на сотрудниках «ПИФа».

Поддержать приют можно финансово, сделав денежный перевод по реквизитам:

— Сбербанк: 4817 7601 4879 7487 Михаил Владимирович П.;

— ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита;

—PayPal: vv_olga@mail.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU