2020-02-25T20:08:00+03:00
Общество

«Цена счастья - 35 тысяч рублей»: Восемь собак из донецкого приюта нашли дом, но до него еще нужно добраться

Приют для животных открыл сбор денег на транспортировку животных в их новые дома в России
Екатерина Сорока
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Неравнодушные пользователи соцсетей продолжают помогать приюту. Фото: инстаграм-аккаунт приюта ПИФНеравнодушные пользователи соцсетей продолжают помогать приюту. Фото: инстаграм-аккаунт приюта ПИФ
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В донецком приюте для животных «ПИФ» живет около 800 собак. Мест для всех не хватает. Но в ближайшее время у восьми хвостиков появится собственный укромный уголок. А доедут ли они до него или нет – вся надежда на пользователей соцсетей.

— Эти счастливчики выбраны не случайно. Все они были спасены из адовых условий. У кого-то уже есть семья, которая ждет их в России, кто-то едет на передержку для социализации (пара собак даже после пребывания долгого времени в приюте до сих пор боятся шума и чужих людей), кому-то срочно нужна помощь (один из псов может остаться на всю жизнь незрячим, но спасти его глаза есть шанс), — пишут сотрудники приюта в соцсетях.

Приют «ПИФ» открыл экстренный сбор денег на переезд собак в Россию. До 7 марта нужно успеть собрать около 35 тысяч рублей. Для приюта эта сумма неподъемная.

Поддержать приют можно финансово, сделав денежный перевод по реквизитам:

— Сбербанк: 4817 7601 4879 7487 Михаил Владимирович П.;

— ПриватБанк: 5168 7422 0940 1219 Афонина Вита;

—PayPal: vv_olga@mail.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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