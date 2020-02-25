2020-02-25T12:24:20+03:00
Общество

Горняки из Шахтерска признались, что курили в забое

Сейчас их лечат в ожоговом центре Донецка
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Обожженные шахтеры поправляются, но им еще предстоит ответить за свою беспечностьОбожженные шахтеры поправляются, но им еще предстоит ответить за свою беспечностьФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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19 февраля в частной шахте «Оглода», что в Шахтерске, прогремел взрыв метана. Сильно обгорели пятеро горняков. Они нарушили технику безопасности: курили прямо в забое. Об этом «КП» сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям ДНР.

ВЗРЫВ ПРОГРЕМЕЛ НА ГЛУБИНЕ 700 МЕТРОВ

Взрыв метана произошел в горной выработке на глубине 700 метров. Всем пострадавшим удалось выбраться на поверхность самостоятельно. К тому времени подоспели сотрудники МЧС. Семнадцать горноспасателей прибыли со специальным оборудованием. Они оказали первую медицинскую помощь обожженным.

Всех пятерых доставили в ожоговый центр Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии (ИНВХ). 38-летнего Алексея Маркова, 42-летнего Владимира Певцова, 40-летнего Николая Певнева, 43-летнего Владимира Богданова и 20-летнего Сергея Лаврененко.

По словам дежурного врача, сильнее пострадали Алексей Марков и Владимир Певцов. У первого обгорело 25 процентов кожных покровов (лицо, голова, туловище, шея и руки) и сильно пострадали дыхательные пути. У второго обожжено 35 процентов кожи (лицо, туловище, шея, руки и ноги), но легкие пострадали меньше. После специальных процедур горняк дышит уже нормально. У остальных обгорело от 15 до 20 процентов кожных покровов - они находятся в состоянии средней степени тяжести.

«ВСЕ ВРЕМЯ КУРИЛИ В ЗАБОЕ»

В реанимации Алексею Маркову медсестра ставит капельницу. Он отказался рассказать о ЧП. Более общительным оказался другой горняк - Владимир Певцов. Он сообщил, что еще в Шахтерске всех опросили полицейские.

- Мы признали свою вину, - продолжает он. - Все время курили в забое…

- Почему взрыв прогремел в этот раз?

- Концентрация метана оказалась взрывоопасной.

- Когда это случилось?

- Во время пересменки, в полвторого.

Сейчас все шахтеры в сознании. Их проведывают близкие.

- Состояние пациентов улучшается. Думаю, в течение месяца всех вылечим, - прокомментировал «КП» директор Института неотложной и восстановительной хирургии, профессор Эмиль Фисталь.

Эмиль Фисталь больше 50 лет спасает пострадавших шахтеров Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Эмиль Фисталь больше 50 лет спасает пострадавших шахтеровФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Поправляется и обгоревший сильнее остальных Владимир Певцов. Его положили на флюидизирующую кровать, наполненную силиконовыми микрошариками. Снизу через небольшие отверстия в поддоне проходит подогретый стерильный воздух, обеспечивающий эффект вскипания этих шариков. Раны подсушиваются и заживают быстрее.

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Об этом «КП» рассказал профессор Эмиль Фисталь (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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