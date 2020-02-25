Донецкие врачи спасают даже с ожогами больше 90 процентов тела

25 Февр. 2020 2020-02-25T12:46:32+03:00

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В Донецке научились спасать сильно обожженных шахтеров. В ожоговом центре столицы ДНР пострадавшие умирают в пять раз реже, чем во всем мире. За счет чего это удалось «КП» рассказал руководитель Донецкого института неотложной и восстановительной хирургии, профессор Эмиль Фисталь.

- У нас самый большой в мире опыт лечения пострадавших горняков (нигде нет настолько глубоких шахт. – Авт.). Еще в 1999 году мы проводили совместные учения с французскими спасателями по оказании первой медицинской помощи пострадавшим шахтерам в Рурском бассейне (самый крупный в Европе после Донбасса), - рассказывает Эмиль Яковлевич.- И сейчас активно занимаемся наукой. В конце прошлого года один из моих учеников Виталий Солошенко защитил докторскую диссертацию, посвященную лечению взрывной шахтной травмы у горняков.

- Как удалось сократить смертность пострадавших шахтеров в пять раз?

- Мы изменили тактику оказания помощи. Ведь когда шахтеры взрываются на километровой глубине, на подъем их уходит 3-4 часа. А ведь за это время в организме наступают изменения и зачастую необратимые.

Поэтому теперь на крупные аварии наши специалисты выезжают вместе с сотрудниками МЧС и начинают оказывать помощь уже на месте происшествия. Экстренное лечение горняки получают и всю дорогу до ожогового центра, оснащенного современным оборудованием.

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ИСТОЧНИК KP.RU