2020-03-07T10:43:04+03:00
Звезды

Танцоры из Донецка выступят на международном конкурсе «Мистерия танца» в Москве

Они пробудут в столице РФ с 7 по 9 марта
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Республику на конкурсе представит ансамбль "Фантазия". Фото: миамир.рфРеспублику на конкурсе представит ансамбль "Фантазия". Фото: миамир.рф
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Танцоры и спортсмены из Донбасса уверенно участвуют в конкурсах в РФ и традиционно занимают высокие места на пьедесталах. И это неудивительно, Донбасс всегда славился высочайшим уровнем подготовки детворы. Так, ансамбль «Фантазия» из ДНР примет участие в VI Международном конкурсе хореографического искусства в Москве.

- В мероприятии примут участие танцоры в возрасте от 6 до 21 года из городов Российской Федерации и стран ближнего зарубежья, – сообщили в Русском центре. – Все коллективы, участники конкурса-фестиваля, и солисты награждаются памятными кубками и дипломами. В каждой номинации и возрастной категории присваиваются звания лауреата I, II, III степеней, а также звания дипломанта I, II III степеней.

В Москву отправились 11 участников и руководитель хореографического ансамбля «Фантазия». До этого с соревнований в РФ с триумфом вернулись наши юные каратисты.

Мы желаем юным танцорам самых высоких оценок жюри!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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