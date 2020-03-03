2020-03-03T14:17:08+03:00
Общество

Куда сходить 8 марта 2020 в Донецке: от прогулки по городу до вечеринки в ночном клубе

«Комсомолка» собрала список мест, куда сходить 8 марта 2020 в Донецке
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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«Комсомольская правда» собрала список из восьми мест«Комсомольская правда» собрала список из восьми местФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Подготовка к празднованию Международного женского дня начинается еще задолго, причем готовятся не только девушки, а и мужчины: выбор подарка и места, куда сходить 8 марта 2020 в Донецке должны быть оригинальными. Еще в этот день виновницы торжества устраивают девичники. Собираются компаниями и идут в заведения, где отмечают свой день по полной программе.

«Комсомольская правда» собрала список из восьми мест, куда можно сходить 8 марта в Донецке, как компанией, так и со второй половинкой.

1. В донецкой филармонии пройдет две программы

В 13.00 начнется праздничная программа «Любимым о любви», где прозвучат песни в исполнении солистов филармонии для любимых женщин из репертуара популярных артистов советской и российской эстрады. А в 17.00 начнется программа «SIMPLY THE BEST», автор и дирижер которой Данил Милка, а солисты Алиса Черкасова и Александр Парецкий.

2. В «Гуляй хате» будет все «Для милых дам»

Организаторы вечера обещают гостям незабываемую программу, ведущим которой будет Сергей Дядык. Девушек ожидает выступление грузинского ансамбля, мужской стриптиз – много подарков и призов.

3. В «Шафране» будут «Женские шалости»

Международны женский день в ресторане «Шафран» пройдет с ведущим и фотографом. Гостей ждут подарки от заведения.

4. В «Chicago» вход для девушек бесплатны

Ночной клуб «Чикаго» приглашает на празднования 8 марта. Организаторы сообщили, что вход для девушек бесплатный, но при этом не стоит забывать про дрес-код и фейсконтроль. В этот вечер для всех гостей выступит яркий мужской проект - Aesthetic Team.

5. Кулинарные мастер-классы в «Шато» и «Даче»

Сразу два заведения города проведут 8 марта кулинарные мастер-классы. В ресторане «Шато» научат готовить песочное печенье с ягодным джемом – начало в 12.00. А в ресторане «Дача» можно будет научиться готовить «Мамулин торт» - начало в 12.00. Хоть и на мастер-классы ждут маленьких девочек, поучаствовать в них могут и взрослые, ведь «кулинарии все возрасты покорны».

6. Донецкий цифровой планетарий приглашает в путешествие с Чарльзом Дарвином

8 марта в столичном планетарии можно будет присоединиться к экспедиции молодого ученого и исследователя Чарльза Дарвина на паруснике «Бигль» и посмотреть полнокупольные фильмы «Естественный отбор» и «Невероятное солнце». Начало в 14.00. Сеанс для зрителей от 10 лет.

7.Дамские сказки Аладдина в Shakhtar Plaza

Организаторы вечеринки в лаунж баре Shakhtar Plaza обещает окунуть в волшебную сказку, ведь каждая представительница прекрасного пола всегда хотела побывать в сказке.

8. Погода дает добро

Идти в какое-то заведение совсем необязательно. Можно устроить прогулку по городу. Пройтись по достопримечательностям, прогуляться по Набережной или по бульвару Пушкина – на улице ж весна, и погода дает добро. В этот день синоптики обещают до +16°, хоть и небо будет немного пасмурным – осадков не ожидается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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