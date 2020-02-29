Погода на март 2020 в Донецке: В первой половине месяца потеплеет, но будут дожди и снег
Ну что, в Донецк пришла весна. Хоть и зима была не такой уж и холодной, прекрасного времени года с нетерпением ждут все дончане. С первыми теплыми днями начинает оживать природа, а это отличный повод выбраться на пикник. Что может быть лучше только что снятого шашлычка с мангала шашлычка? Да еще и, если его поедать на свежем теплом воздухе. Однако по прогнозам синоптиков погода на март в Донецке 2020 не принесет значительного потепления.
Первая половина месяца пройдет с положительной динамикой плюсовой температуры, но уже вторая часть марта ознаменуется дождями, и даже под конец месяца может выпасть небольшой снег.
Первый день месяца будет солнечным, но температурный режим не сильно порадует – от -2 до +8 градусов по Цельсию.
8 марта, в Международный женский день, погода в Донецке сильно не порадует – будет пасмурно и пойдет небольшой дождь (+4 +2). Это мужской половине нужно взять на заметку и в этот день согреть вниманием (и подарками) девушек.
По прогнозу синоптиков в марте температура воздуха будет колебаться от -7 до +15 градусов по Цельсию.
Из 31 календарного дня – дождливыми могут оказаться – 11 дней (3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16 и 20 марта)
Снежных дней предполагается – два (22 и 24 марта).
Самым теплым днем месяца станет 5 марта (+6 +15), а самым холодным – 25 марта (+3 -7).
Стоит отметить, что прогноз синоптиков не всегда сбывается. Погоде свойственно менять настроение. Такой уж у нее характер.
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ИСТОЧНИК KP.RU