Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Александр Петров осуществил мечту девочки из Донецка, которая борется с раком

29 Февр. 2020 2020-02-29T20:24:08+03:00

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В 12 лет маленькая Анфиса Специальная услышала для себя самый страшный диагноз. Донецкие врачи диагностировали у нее онкологию четвертой стадии – неходжкинская лимфома. Далее последовали череда бесконечных анализов, уколов, процедур. Всего за год она похудела на 20 килограмм. Для ребенка и родителей это был большой стресс.

Но, к счастью, нашлись добрые люди. Они помогают семье в лечении девочки. Сейчас Анфиса находится в Москве в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Н.Н. Блохина. Там же она осуществила одну из своих заветных мечт – встретится со своим кумиром актером Александром Петровым.

— Фонд «Справедливая помощь доктора Лизы» помог Анфисе исполнить ее мечту – познакомиться с любимым артистом. Александр Петров откликнулся моментально. Приехал без помпы и охраны. Зато с подарками и готовностью делиться своим соображениями об актерском мастерстве, а также с желанием помогать, — рассказывает руководитель пресс-службы центра Нина Попова, где сейчас находится девочка.

За короткое время актер и Анфиса очень подружились. Они разговаривали про фильмы, актерство, а также театральные ВУЗы Москвы и Санкт-Петербурга. Девочка внимательно слушала своего кумира и впитывала каждое его слово. А все потому, что у нее есть еще одна мечта – стать актрисой. Александр сказал, что это не последняя их встреча. И пообещал, что они скоро снова встретятся.

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ИСТОЧНИК KP.RU