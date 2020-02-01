2020-02-01T18:14:33+03:00
Спорт

Каратисты из ДНР едут покорять Санкт-Петербург на Всероссийских соревнованиях

От Республики в северную столицу поехали четыре спортсмена
Екатерина Сорока
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Поездку каратистов на соревнования организовал «Русский центр». Фото: gtrklnr.comПоездку каратистов на соревнования организовал «Русский центр». Фото: gtrklnr.com
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Об успехах наших каратистов уже знает весь мир после соревнований на Кубке мира в Японии. Ребята заработали 10 золотых медалей, выступая под флагом Республики. Сейчас их меньшие коллеги по татами из Донецка и Макеевки попробуют покорить Санкт-Петербург. Четыре спортсмена от Республики поехали на Всероссийские соревнования за победой.

Представлять ДНР на всероссийских соревнованиях будет группа из трех школьников и студента олимпийского резерва. Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

Соревнования по каратэ «невский факел» пройдут с 1 по 2 февраля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Комета». В программе турнира выполнение ката (демонстрация техники боевых искусств) в личном и групповом зачетах, — говорится в сообщении.

Результаты выступлений ребят станут известны только на второй день соревнований.

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В Донецк из Токио, где проходил девятый Кубок мира по каратэ KWF, вернулась сборная ДНР, которая впервые выступала как полноправный член Всемирной федерации Каратэномичи и завоевала 13 медалей, 10 из которых золотые![фото, видео] (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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