Каратисты из ДНР едут покорять Санкт-Петербург на Всероссийских соревнованиях

1 Февр. 2020 2020-02-01T18:14:33+03:00

От Республики в северную столицу поехали четыре спортсмена

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Об успехах наших каратистов уже знает весь мир после соревнований на Кубке мира в Японии. Ребята заработали 10 золотых медалей, выступая под флагом Республики. Сейчас их меньшие коллеги по татами из Донецка и Макеевки попробуют покорить Санкт-Петербург. Четыре спортсмена от Республики поехали на Всероссийские соревнования за победой.

Представлять ДНР на всероссийских соревнованиях будет группа из трех школьников и студента олимпийского резерва. Об этом сообщили в пресс-службе Русского центра.

— Соревнования по каратэ «невский факел» пройдут с 1 по 2 февраля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Комета». В программе турнира выполнение ката (демонстрация техники боевых искусств) в личном и групповом зачетах, — говорится в сообщении.

Результаты выступлений ребят станут известны только на второй день соревнований.

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В Донецк из Токио, где проходил девятый Кубок мира по каратэ KWF, вернулась сборная ДНР, которая впервые выступала как полноправный член Всемирной федерации Каратэномичи и завоевала 13 медалей, 10 из которых золотые![фото, видео] (подробнее)

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ИСТОЧНИК KP.RU