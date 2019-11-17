«Первое место заняла большая Россия, малая Россия – второе»: Донецкие каратисты рассказали о победе на чемпионате мира в Японии

После долгой дороги, разных перипетий, с другого конца света на Родину вернулась команда каратистов ДНР, которая триумфально выступила на чемпионате мира в Японии. Эта новость вот уже несколько дней номер один во всей Республике – наши завоевали 10 золотых медалей! И не где-нибудь, а на Родине этого самого карате – в Японии!!! Вторая главная новость – наша команды выступала не от России, не как приглашенный гость, не вне конкурса, а как полноценная команда, представляющая Республику ДНР!

Поскольку новость из ряда вон, очень хотелось ею поделиться и погордиться. Оказалось, все в курсе – все родители, с которыми ждем детей с кружков, таксисты, продавщицы цветов, молочница из Моспино– в курсе все. И гугл на прошлой неделе к запросу "ДНР" приписывал наиболее частый запрос "карате".

Естественно, украинский сегмент интернета рвет на части то ли от зависти, то ли от обиды, то ли от глупости, то ли от всего вместе. Ноты протеста поданы везде, куда можно, вплоть до «Спортлото». Украина требовала задержать нашу команду, аннулировать медали, не выпускать из страны до выяснения, но все тщетно.

Через что пришлось пройти команде, «Комсомолке» рассказал министр спорта Александр Громаков.

- Украина официально обратилась в МИД Японии – на каком основании допустили спортсменов из непризнанного государства? Это территория Украины, а мы их в Японию не отправляли, вы не имели права их принимать и допускать к соревнованиям. Это уже не первый раз. Точно такая же ситуация была в 2015 году, когда мы впервые выехали на чемпионат Мира по карете в Турцию. В Стамбуле были соревнования, по окончании которых МИД Украины подал точно такую же ноту протеста в МИД Турции. И Турция, и Япония однозначно ответили, что команда ДНР член международной федерации, у нас с ними заключен договор, они представляют юго-восточную часть России, мы не обязаны перед вами отчитываться. В этот раз Украина также попыталась оказать давление на Японию, но Япония не та страна, на которую можно давить. Они просто ответили – не ваше дело, не вмешивайтесь в наши спортивные дела. Не вам указывать, кого нам принимать, а кого нет. Ну, примерно так было, - рассказал «Комсомолке» министр.

Гордость Республики - наши Чемпионы! Фото: Тимофей Котов

И вот Донецк встречает своих чемпионов! Счастливее спортсменов был только один человек – министр спорта ДНР – Александр Громаков. Девчонкам (их в команде ДНР трое) принес цветы. Каждого обнял, поздравил, пошутил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/744245" frameborder="0"></iframe> Возвращение чемпионов каратистов в Донецк.Министр спорта ДНР встречает победителей! Донецкая команда каратистов вернулась из Токио, где получила 10 золотых медалейОльга Гордо

- Мы очень переживали, особенно, когда в украинских СМИ появилась информация что они пытаются какие-то меры против нас принять, заставляют федерацию дисквалифицировать, депортировать нашу команду, но слава богу, все закончилось нормально. Думаю, их зло берет, потому что их команда участвовала, но осталась без медалей, а мы успешно выступили – десять золотых, две серебряных, одна бронзовая!, - приветствовал спортсменов Громаков.

Но зубовный скрежет Украины – это единственная неприятность. Все остальные страны (а их кроме нашей Республики было еще тридцать она) желали нам удачи и вообще – с симпатией.

- В Японии мы встречались и с политиками, и со спортсменами и никто не собирался наши медали аннулировать, потому что мы не признаны. Весь мир с нами общался, все присутствующие страны. При этом желали нам только удачи и сказали, что ждут нас через два года на следующем чемпионате мира, - рассказал президент федерации спортивного и традиционного карате ДНР Юрий Мартынов.

При том, что украинская власть чинила всякие препоны нашей команде, каратисты из Украины оказались куда более адекватными.

- Да, мы общались со спортсменами Украины и с их тренерским составом. Люди оказались вменяемые, о политической ситуации мы не разговаривали, разговаривали только о соревнованиях и тренировках. В плане соревнований и всего, что касалось спорта, они нас поддерживали. Есть в Украине адекватные люди, - рассказал «Комсомолке» главный тренер Андрей Медведев.

- У вас на форме флаг ДНР, мы Республика молодая, вполне возможно, что кто-то о нас не знает. Не спрашивали – а что это за флаг, какая страна?

- В основном путали с флагом России, но удивлялись, почему черная полоса? Была хорошая фраза в каком-то из СМИ – Первое место заняла большая Россия, малая Россия заняла второе место – нам очень эта фраза понравилась.

А что же спортсмены? Команда состояла из десяти человек, среди которых три девочки. У всех на шее по две-три медали. И что хочу сказать – уверенности в себе нашим спортсменам не занимать. Принимать участие в соревнованиях на родине карате, где одни из самых передовых технологий, спортзалы по последнему слову техники и прочие выгоды. С нашими не сравнить, да плюс война здоровья не добавляет. Бороться с теми, у кого карате национальный вид спорта и вообще тяга к единоборствам впитывается с молоком матери.

София Надеждина считает, что всем остальным девочкам лучше заниматься танцами. "А я выбрала карате и ехала за медалями"Фото: Ольга ЖУКОВА

Все спортсмены, которым задала вопрос – «Вы думали, что столько медалей привезете?» отвечали – Да, мы ехали за медалями. Ни один не сказал – «Я надеялся выиграть». Все, даже девочка София Надеждина 11 лет, даже самый маленький Хлястов Илья (три золотые медали) – все ехали за медалями. Илья к тому же в финале обыграл японца, да не простого!

- Все соперники были достойные. Больше всего запомнился финал. Я там с японцем боролся, он ученик главного судьи, но я у него выиграл как видите, - показывает Илья свои медали.

Самый невысокий из команды Илья Хлястов считает, что карате - это жизньФото: Ольга ЖУКОВА

Общекомандный зачет:

1 место – Россия

2 место – ДНР

3 место – ЮАР

Украина осталась без медалей.

Во время чемпионата один из пьедесталов был полностью занят спортсменами из ДНР.

"Комсомолка" Присоединяется к поздравлениям! Ребята, вы Молодцы! Так держать!