Лучший танцор Европы 1995 года Вадим Писарев: «Настоящая популярность пришла после выступления на новогоднем «Голубом огоньке»

1 февраля художественному руководителю «Донбасс Оперы» Вадиму Писареву исполнится 55 лет. Уже больше десяти лет он не выступает на сцене, но до сих пор о нем знает весь мир. Вадим Яковлевич побывал в 203 странах, но ни одна не смогла его удержать. Все время артиста тянуло в родной Донецк.

«В жизни бывали очень сложные моменты, но я их преодолел, всегда чувствуя помощь и поддержку свыше, словно Бог меня ведет» – сказал Писарев в одном из своих интервью. Он мог бы пойти по стопам отца и стать шахтером – эту профессию Вадим всегда считал мужественной и престижной. Но судьба решила иначе и сделала его одним из лучших артистов балета в мире. Точнее таковым он сделал себя сам.

Свою балетную карьеру Вадим Писарев завершил в 43 года. Фото: Донбасс Опера

Талант и мастерство Писарева не остались незамеченными нигде и никем. В 1988 году артист был персонально приглашен выступить со специальной программой на открытии Олимпийских Игр в Калгари и Сеуле. Уже в 1995 – Вадим Яковлевич стал «Лучшим танцором Европы».

Какой период своей профессиональной карьеры Вадим Яковлевич считает самым звездным, а какой – самым сложным? Как решил уйти со сцены? О чем мечтает сейчас? Обо всем этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде».

Вадим Писарев свой юбилей отметит премьерой спектакля, в котором всех героев придумал самФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Популярность пришла после «Голубого огонька»

В Донецкой балетной труппе Вадим Писарев солировал с 1983 года. Стажировался в Большом театре России. Уже в возрасте 19 лет на конкурсах артистов балета в Украине, Финляндии, Франции и Соединённых Штатах Америки он завоевывал медали. До сих пор самыми звездными годами в своей жизни Писарев считает молодость.

– Это то время, когда у меня в кармане был 1 рубль 37 копеек. Мне этого хватало на неделю, – вспоминает артист, сидя в гримерке. – Когда мне был всего 21 год – мне присвоили звание народного артиста Украины. Будет смешно, но настоящая популярность пришла после выступления на новогоднем «Голубом огоньке» в 1989 году, где я станцевал влюбленного солдата.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/758043" frameborder="0"></iframe> Вадим Писарев - выступление на новогоднем «Голубом огоньке» в 1989 году.

Уже в те годы имя Писарева знали практически во всем мире. Он регулярно выступал на звездных концертах в Монреале и Токио. В 1990 году Вадима пригласили на фестиваль «Гиганты танца» в Париж. Там он выходил на одну сцену с Майей Плисецкой, Сильвией Гиллеем, Мануюлем Лигри, Ниной Ананиашвили, Алексеем Фадеечевым.

Юбиляр Вадим ПИСАРЕВ: «Звездными были самые молодые годы, когда у меня в кармане был 1 рубль 37 копеек». Фото: Донбасс Опера

Зажег «Звезды мирового балета»

В 1994 году Писарев проводит Первый международный фестиваль «Звезды мирового балета». На сцене выступают артисты из России, Швейцарии, Австрии, Германии, Франции, Нидерландов, Канады и Соединённых Штатов Америки. Невероятный интерес к фестивалю и его грандиозное проведение дают возможность сделать его ежегодным.

– Мне захотелось подарить необычный праздник своим землякам. Хотел сотворить что–то грандиозное. И это получилось. Тогда в Донецке звезды мирового балета танцевали бесплатно. Фестиваль имел оглушительный успех. С тех пор я провел двадцать четыре таких мероприятия. Всего – у нас побывало больше 500 звезд из 35 стран мира. Среди них – Николай Цискаридзе, молодая балерина Дарья Хохлова, которая и сейчас танцует в Большом театре и многие другие.

Не единожды во время войны в Донбассе на фестиваль приезжал Иосиф Кобзон. Народный артист России с уважением относился к Писареву. А во время приветственного слова перед началом фестиваля в «Донбасс Опере» он настойчиво приглашал его на сцену, чтобы поблагодарить перед всем залом.

Не единожды во время войны в Донбассе на фестиваль Писарева приезжал Иосиф Кобзон. Фото: Донбасс Опера

«Спасибо всем артистам, которые ничего не боятся и ради людей Донбасса выходят на эту священную сцену, – сказал тогда Иосиф Давыдович. – Это мне напоминает годы Великой Отечественной войны, когда фронтовые бригады с Аркадием Райкиным, Галиной Улановой, Лидией Руслановой, Клавдией Шульженко, Леонидом Утесовым приезжали к бойцам и поддерживали их морально. Хочу пожелать вам всем мира!»

Взаимностью отвечал и Писарев. До сих пор он вспоминает о Кобзоне с трепетом в голосе.

– Иосиф Давыдович всем своим большим сердцем любил Донбасс и поддерживал его. На концертах стоя без перерываон исполнял свои песни два с половиной часа. Кобзон был настоящим героем нашей эпохи. Недаром памятник Иосифу Давидовичу появился еще при его жизни. В июле 2018 года, когда Кобзон лежал и уже не вставал, он все равно планировал гастроли. В сентябре собирался приехать в Донецк и Луганск.

Иосиф Кобзон поддерживал своих земляков и регулярно приезжал в ДонбассФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Фестиваль «Звезды мирового балета» не проводится в Донецке уже два года.

– Многие солисты–звезды боятся приезжать из–за санкций, поскольку потом их могут престать приглашать в другие страны. Это неправильно. Именно через искусство надо наводить мост мира. В этом вопросе весь мир проигрывает.

Фестиваль «Звезды мирового балета» не проводится в Донецке уже два годаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Первую постановку подготовил за девять дней

Свою первую постановку Вадим Писарев сделал еще в 1995 году. За девять дней онпоставил балет по мотивам древнеиндийских легенд «Турангалила». Тогда он только вернулся из Дюссельдорфа, где три года работал ведущим солистом балетной труппы «Немецкой оперы на Рейне». Танцевал в неоклассическом стиле. Балетмейстерами Вадима Писарева были Хайнц Шпоерли и Уиильям Форсаайт.

– Я был вдохновлен и мне невероятно хотелось показать донбасскому зрителю новую пластику, другой рисунок танца. «Турангалила» имела огромный успех.

Уже после успешного дебюта Вадим Яковлевич был постановщиком балета «Пер Гюнт» Эдварда Грига, где сам исполнил главную партию. За эту постановку он получил приз норвежских журналистов – «Золотую розу». Не меньший фурор на зрителей произвел балет–феерия «Малыш и Карлсон» на музыку современных композиторов, поставленный Писаревым уже во время войны в Донбассе.

Постановка театральной мистерии «Кармина Бурана». Фото: Донбасс Опера

С особым воодушевлением артист вспоминает, как легко ему давалась постановка театральной мистерии «Кармина Бурана».

– Это своего рода экскурсия в Средневековье. В центре сюжета – странствующий поэт и девушка, которые пытаются решить извечные вопросы – любви, измены, ревности и глубокого взаимного чувства. Впервые на сцене хор поет и играет! Балету отведена особая роль: воплощение представлений человека о духовном мире, о Боге и Дьяволе, о невозможности противостоять Фортуне. Это было нечто необыкновенное.

Свою балетную карьеру Вадим Писарев завершил в 43 года. Для танцовщиков – это зрелый возраст. Многие после 40 лет на сцену уже не выходят.

– Я перестал делать двойной кабриоль (прыжок, когда в воздухе одна нога подбивает другую снизу вверх). Тогда и решил –пусть публика запомнит меня взмывающим, а не ползающим. Вновь возродился уже в другом качестве: с удовольствием давал уроки классического танца и продолжил заниматься с воспитанниками «Школы хореографического мастерства» – ее я основал еще в 1992 году.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/758047" frameborder="0"></iframe> Вадим Писарев - под «Кони привередливые» Владимира Высоцкого.

Напоследок Вадим Писарев рассказал «Комсомолке» о своих мечтах. Все они в основном касаются дела всей его жизни.

– Мечтаю возродить полюбившийся донбассовцам фестиваль «Звезды мирового балета». Также хочу, чтобы на донецкой земле – родине выдающегося композитора Сергея Прокофьева – был конкурс артистов балета, где второй тур проходил бы под его бессмертную музыку. Он отличался бы от всех конкурсов в мире. Еще одна из моих задумок – это две труппы в театре. Одна – классического репертуара, а вторая– современного. Молодым хореографам и танцовщикам было бы раздолье.

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