2020-02-27T18:21:58+03:00
Политика

Коронавирус 2020: на украинских КПП у дончан измеряют температуру, а в ЛНР введен карантин для приезжающих из Китая

Он длится 14 дней
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Дончанам и луганчанам, у которых повышена температура, лучше не ехать на Украину. Фото: ГПСУДончанам и луганчанам, у которых повышена температура, лучше не ехать на Украину. Фото: ГПСУ
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Психоз на Украине из-за коронавируса достиг линии соприкосновения в Донбассе. С сегодняшнего дня на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) украинские пограничники начали измерять температуру людям, которые едут из ДНР и ЛНР. Не прошедших тест заворачивают назад. Поэтому дончанам и луганчанам, у которых повышена температура, лучше не ехать на Украину.

В отличие от Украины в ЛНР никто не драматизирует ситуацию по поводу приезжающих из Китая жителей. Все они проходят 14-дневный карантин. Об этом сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко.

- Мы, не драматизируя ситуацию, действуем в соответствии с приказами Министерства здравоохранения (ЛНР). Приехавшие из Китая граждане берутся под динамическое наблюдение с изоляцией и карантином на 14 дней, - сказал Докашенко.

В случае, если у проверяемых не будет клинических проявлений и будут отрицательные результаты исследований, то эти люди смогут общаться с другими жителями Республики и даже выходить на работу.

Также главврач республиканской СЭС отметил, что в ЛНР для обнаружения коронавируса используют метод исследования полимеразных цепных реакций (ПЦР), широко применяемый в мире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Коронавирус 2020: на украинских КПП у дончан измеряют температуру, а в ЛНР введен карантин для приезжающих из Китая
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