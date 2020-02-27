Коронавирус 2020: на украинских КПП у дончан измеряют температуру, а в ЛНР введен карантин для приезжающих из Китая

27 Февр. 2020 2020-02-27T18:21:58+03:00

Дончанам и луганчанам, у которых повышена температура, лучше не ехать на Украину. Фото: ГПСУ

Изменить размер текста: A A

Психоз на Украине из-за коронавируса достиг линии соприкосновения в Донбассе. С сегодняшнего дня на всех контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) украинские пограничники начали измерять температуру людям, которые едут из ДНР и ЛНР. Не прошедших тест заворачивают назад. Поэтому дончанам и луганчанам, у которых повышена температура, лучше не ехать на Украину.

В отличие от Украины в ЛНР никто не драматизирует ситуацию по поводу приезжающих из Китая жителей. Все они проходят 14-дневный карантин. Об этом сообщил главный врач Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции (СЭС) Дмитрий Докашенко.

- Мы, не драматизируя ситуацию, действуем в соответствии с приказами Министерства здравоохранения (ЛНР). Приехавшие из Китая граждане берутся под динамическое наблюдение с изоляцией и карантином на 14 дней, - сказал Докашенко.

В случае, если у проверяемых не будет клинических проявлений и будут отрицательные результаты исследований, то эти люди смогут общаться с другими жителями Республики и даже выходить на работу.

Также главврач республиканской СЭС отметил, что в ЛНР для обнаружения коронавируса используют метод исследования полимеразных цепных реакций (ПЦР), широко применяемый в мире.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кто из жителей республик Донбасса с 1 марта может рассчитывать на повышение пенсии на Украине

В незалежной проведут автоматическое повышение пенсий для большинства пожилых граждан (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU