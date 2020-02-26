На КПВВ Украина начнет проверят дочнан на коронавирус

26 Февр. 2020 2020-02-27T00:04:03+03:00

Эвакуированных не хотели принимать ни в Харькове, ни во Львове Фото: REUTERS

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После скандала в Санжарах, Украина решила проверять въезжающих в незалежну дончан, луганчан и крымчан. Проверят будут на контрольных пунктах въезда-выезда в Донецкой и Луганской областях, а также на границе с Крымом путем измерения температуры. Об этом 25 февраля, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время совещания по контролю за коронавирусом.

Аваков рассказал, что погранслужба и министерство здравоохранения уже приняли решение измерять температуру у всех граждан, прибывающих на территорию Украины.

- Температурный скрининг является обязательным для всех граждан, прибывающих в Украину из любой страны мира, как через авиасообщение, так и через все автомобильные и железнодорожные пункты пропуска на границе Украины. Сегодня, к примеру, такими группами на пункте пропуска "Тиса" осмотрено около 1 000 человек. - сообщил Аваков.

Всего таких пунктов в Украине со странами ЕС - 29, а всего на границе 232. Измерению температуры подвергнуться и пересекающие КПВВ граждане Крыма и Донецкой и Луганской областей, – сообщил он.

Аваков сообщил, что заниматься этим будут группы из пограничников и медиков, которые будут дежурить посменно, все они обеспечены необходимыми средствами защиты. В случае, если специалисты зафиксируют человека с повышенной температурой и начальными признаками заболевания, – его будут отправлять на дополнительные обследования.

Что Украина будет делать с людьми с температурой – неизвестно. Судя по Санжарам, ни медики, ни граждане Украины людям с температурой мягко говоря не рады.

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ИСТОЧНИК KP.RU