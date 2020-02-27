2020-02-27T12:01:43+03:00
Общество

Масленица в Донецке – 2020: В городе откроется еще одна площадка для празднования

Масленица в Донецке – 2020 также пройдет в Донбасс Опере. На сцене покажут все известные народные обряды
Екатерина Сорока
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Напомним, что гуляния на Масленицу в Донецке – 2020 пройдут 1 марта. Фото: twitter.com/pushilindenisНапомним, что гуляния на Масленицу в Донецке – 2020 пройдут 1 марта. Фото: twitter.com/pushilindenis
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Масленица в Донецке – 2020 пройдет во всех районах города. Но также будут масштабные всенародные гуляния. Такие пройдут в парке Щербакова и Донбасс Опере.

«Комсомолка» уже писала про программу развлечений, которую запланировали провести в парке. Празднование Масленицы там уже стало традицией для дончан. А вот то, что Донбасс Опера собирается присоединиться к празднику, стало известно 26 февраля.

Театр станет еще одной площадкой большого фестиваля «Широкая масленица». С одним отличием – основное действие будет разворачиваться на сцене, и создавать его будут актеры театра и творческие коллективы.

Представление пройдет в форме театрализованного зрелища, в которое вплетены произведения русского фольклора. В действии отражены народные традиции и обряды восточных славян, — рассказал заместитель генерального директора по развитию народного творчества Республиканского дома народного творчества и кино Юрий Яковлев.

И какая же масленица без ярмарок и блинов? Об этом также позаботились. В холе театра будет собственная выставка-ярмарка мастеров народного искусства. А всех гостей будут угощать бесплатными вкусностями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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