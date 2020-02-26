Дефиле на пуантах «Классика и мода»: Донецкий дизайнер Ирина Радыш продемонстрирует три новых коллекции в Донбасс Опере

Весну в Донецке откроет настоящее событие в мире моды. 7 марта накануне женского праздника в Донбасс Опере дончанок ждет показ сразу трех коллекций донецкого дизайнера Ирины Радыш «Классика и мода». Ирина известна, как обладатель множества международных наград в мире моды, ее коллекции не единожды занимали призовые места на конкурсах в России.

О том, что нас ждет на показе «Комсомолка» узнала, побывав в ателье «Ателье мод Контур» и заглянув за кулисы готовящегося действа.

- Ирина, 7 марта нас, судя по всему, ждет нечто грандиозное? Сразу три ваших коллекции, да еще в Донбасс Опере.

- Да, мы покажем три новых коллекции. Я говорю «мы», потому что невозможно поднять подобное мероприятие в одиночку, каким бы харизматичным и талантливым ты не был. Дизайнер – это имя, а за ним стоит огромная работа множества людей. У меня это, во-первых, семья, во-вторых, мой коллектив, который, можно сказать, вторая семья.

Режиссером-постановщиком мероприятия стала Людмила Евтихова. Фото: Ирины Радыш

Режиссер Донбасс Оперы Людмила Евтихова еще в прошлом году увидела коллекцию Ирины, которую демонстрировали в Ботаническом саду Донецка и предложила дизайнеру представить свои работы в театре.

- Она призналась, что эта идея давно витала в воздухе – показать классику и моду, - признается Ирина. - В этих понятиях ведь много общего! И в музыкальном искусстве, и в области дизайна одежды то, что вначале выглядит, как провокация, попирает общественные нормы, потом становится классикой. Так было с музыкой Баха, Бетховена, Бизе, Верди. Так было и с коллекциями Шанель, Лагерфельда, Скиапарелли, Зайцева. Сначала их не понимали, а затем они стали легендами и законодателями в музыке и фешн-индустрии. Когда Шанель в 1934 году показала свою коллекцию твидовых костюмов, журналисты ее освистали! А затем ее боготворили. Тут важно верить в себя и идти к своей мечте. Одним словом, идея меня вдохновила, и я дала согласие на участие.

Зрителю продемонстрируют сразу три коллекции: зимнюю - «Город у моря», весеннюю – «Весна в Фиальте» и летнюю - «Соломенная шляпка». Все это будет сопровождаться классической музыкой, сольными номерами наших талантов.

Зрителям представят зимнюю, весеннюю и летнюю коллекции.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Сначала была задумка идти от светлого цвета к темному. Но с режиссером мы решили наоборот, ведь наступает весна, а значит темный цвет уступает дорогу свету и жизни, - Ирина демонстрирует мне несколько стоек великолепия – от светлой бирюзы до темного изумруда, от меха до прозрачного шифона. - Моя зимняя круиз-коллекция «Город у моря», а это 18 образов, она от нашей невозможности сесть тут же в поезд или самолет и умчать, куда душа пожелает. Мне хотелось подарить эту мечту дончанкам. «Город у моря» будут демонстрировать профессиональные модели. Весенняя коллекция – это желание простора и света. И вот тут сюрприз – 14 образов будут демонстрировать артисты театра. Летняя коллекция создана в соавторстве с дизайнером головных уборов Алиной Ив. Ее 15 образов нам покажут балерины Донбасс Оперы. Все это будет происходить в сопровождении симфонического оркестра.

- Три коллекции и все создаются трудом вашего небольшого коллектива. Как это удается?

- Да, все коллекции создаются трудом пяти человек. У нас это всегда пахота до кровавых мозолей и тут не до самолюбования. Наша профессия не терпит тех, кто любит долго упиваться собственным величием и прошлым успехом. Нужно постоянно работать, идти вперед.

Все наши предыдущие коллекции покупали буквально с подиума. Вот это и есть главный показатель успешности дизайнера. В прошлом году в Москве на «Fashion Week», оценив нашу взрослую коллекцию «Геометрия» и детскую – «Мой котенок», нас пригласили на вручение награды «Лучшие дизайнеры России», а затем мы должны были лететь в Париж к Пьеру Кардену. Но коллекция куплена. А ехать нужно было уже через неделю, конечно, это огромные затраты. На одной чаше весов были – пиар, имиджевая поездка, возможность блеснуть и… оставить свой коллектив без копейки. На другой – желание вложить деньги в создание следующей коллекции для показа в оперном театре. Я без сомнений выбрала второе.

Головные уборы в летней коллекции будут от Алины Ив.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Нам сейчас могут возразить и сказать, зачем мода в военном Донецке, не до платьев, мол. Что скажете на это?

- Знаете, может быть сейчас как раз самое время. Безденежье и война - это не повод отказаться от платья, поверьте. Война нас научила многому. Я, например, поняла, что если у тебя есть коллектив, есть те, кто в тебя верит, то деньги – это далеко не главное. Главное – заниматься своим делом и любить то, что делаешь.

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