2020-02-14T13:41:30+03:00
Общество

Масленица в Донецке 2020: 1 марта в парке Щербакова пройдут праздничные гуляния

На праздновании масленицы в Донецке 2020 будут угощать сладкими блинами
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Чучело масленицы сожгут в пять часов вечераЧучело масленицы сожгут в пять часов вечераФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Масленица в Донецке 2020 пройдет 1 марта в столичном парке имени Щербакова. Об этом сообщили в городской администрации.

Фестиваль традиционной культуры начнется в 12.00 и продлится до пяти вечера.

- По старой доброй традиции в центре площади парка, перед главной сценой, будет установлен масленичный столб, на котором будут размещены ценные призы и подарки, - рассказали в донецкой горадминистрации.

Для детей тоже будут организованы развлечения. Ребят ждут конкурсы, хороводы, частушечные бои и танцы, которые пройдут на площадке «Вечерние ритмы»

- На «Богатырской поляне» все желающие смогут продемонстрировать свою богатырскую силушку, участвуя в конкурсах «Поднятие гири», «Перетягивание каната», «Распилка бревен», - анонсировали в мэрии.

В горадминистрации сообщили, что гостей праздника ждет сюрприз – угощение сладкими блинами.

А кульминация праздника – сжигание чучела Масленицы запланировано на 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Масленица в Донецке 2020: 1 марта в парке Щербакова пройдут праздничные гуляния
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