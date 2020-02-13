Подарки на 14 февраля в Донецке в 2020 году: В «Грин Плаза» открылась ярмарка изделий ручной работы

Подарки на 14 февраля в Донецке в 2020 году. Ярмарка «Hand made» в ТЦ «Грин Плаза» продлится до 15 февраля. На первом этаже 33 мастера из Донецка, Макеевки, Горловки, Ясиноватой, Харцызска и Амвросиевки выставили уникальные вещи, которые изготовили к 14 февраля.

- На нашей выставке все желающие смогут подобрать подарок для любимых, - рассказывает «КП» администратор проекта «Art Город» Татьяна Овчарова, мастер интерьерных композиций и аксессуаров. – А еще – поучаствовать в бесплатных мастер-классах по изготовлению оригинальных валентинок и свечей.

Сама Татьяна посетителей удивляет кофейными и денежными деревьями.

- Кроны первых сделала из зерен натурального кофе, а вторых - из рублевых монеток, - показывает Татьяна Овчарова. – Ствол деревьев – ветки японской ивы. Раньше покупала этот натуральный материал, а теперь у меня дома растут две японских ивы, древесину которых использую в создании композиций.

Мастер Ирина Порхоменко показывает свои текстильные игрушкиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

По фэншую, эти декоративные деревья-талисманы привлекают в жилище удачу, богатство, любовь и семейное благополучие.

Стоимость кофейных деревьев – 350 - 1000 рублей, денежных – 500 рублей.

Мастер кулинарного искусства Виктория Олейник выставила сладкие букеты, вместо цветов в которых зефир, маршмеллоу, мармелад, пастила и другие сладости.

Виктория Олейник удивляет конфетными букетамиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Каждый съедобный цветок – на шпажке, - демонстрирует Виктория. – Съедобные цветы пользуются популярность. Килограммовый букет можно съесть вместе.

Стоимость одного конфетного букета -100-300 рублей.

Имбирное печеньеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Мастер Анастасия Кузема сделала подарки-шокобоксы. Проще говоря, стильные коробочки с шоколадом. Точнее, она эксклюзивно запаковала российские конфеты «Птичье молоко».

- На компьютере разрабатываю конфигурацию будущей коробки, подбираю тематические картинки, фотографии, орнамент, а затем уже готовую раскройку вывожу на бумагу и вырезаю.

У Анастасии на стеллаже шокобоксы с сюжетами из известной жевательной резинки «Love is».

Стоимость подарков-шокобоксов - 100-350 рублей (в зависимости от количества конфет).

Необычные магнитики на холодильникФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Чего только нет на выставке. Необычные магнитики на холодильник, подвески с ароматами в автомобиль и даже текстильные ангелочки. Каждая вещь сделана с любовью руками донбасских мастеров.

Время работы ярмарки подарков ручной работы «Hand made»: с 10.00 до 19.00.