Разведение сил, особый статус: О чем удалось договорить сегодня в Минске

26 Февр. 2020 2020-02-26T20:12:13+03:00

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Сегодня на встречу в Минске были вынесены вопросы согласования новых участков разведения сил и средств, поиск пропавших без вести, особый статус, а также восстановление социальных обязательств Украины.

- Процесс согласования трех новых участков для разведения сил и средств затягивается из-за позиции украинской стороны, которая пытается продвинуть свои варианты, не соответствующие требованиям Рамочного решения, и, по сути, не предполагают реального отведения своих сил и средств, – отметила министр иностранных дел Республики Наталья Никонорова.

Кроме того, дипломат отметила, что представитель Украины на сегодняшнем заседании наконец-то признал, что необходимые для разблокирования закона об особом статусе Донбасса правки, а также все вытекающие из Комплекса мер нормативные правовые акты должны быть приняты и опубликованы до проведения внеочередных местных выборов.

- Республика приветствует осознание украинской стороной необходимости и первоочередности этих действий, подтверждающее, что согласование особенностей местных выборов является финальным этапом на политическом треке, - добавила она. - И хоть сегодня мы услышали от представителя Киева однозначно здравую мысль, хочу подчеркнуть, что одного озвучивания явно недостаточно: мы все ещё ожидаем обещанную официальную письменную позицию от украинской стороны по этим вопросам.

Тем временем, обстрелы Республик не прекращаются. Сегодня под огонь снова попали Горловка, Еленовка, Трудовские.

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ИСТОЧНИК KP.RU