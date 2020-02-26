"Украинские вояки будят наших детей в школу": ВСУ усилили обстрелы Горловки и Донецка

26 Февр. 2020 2020-02-26T10:12:50+03:00

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Украинские боевики сегодня утром обстреляли с применением крупнокалиберных минометов район поселка Зайцево на севере Горловки.

- С 08:00 до 08:27 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению от населенного пункта Зайцево (Северное) к населенному пункту Зайцево (Южное): выпущено 10 мин калибром 120 мм, - сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Также украинскими вояками было произведено пять выстрелов из станкового гранатомета СПГ по району шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка.

- Это ВСУшники так беспокоятся о нас, каждое утро будят наших детей в школу, - иронизирует жительница Трудовских Ирина.

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ИСТОЧНИК KP.RU