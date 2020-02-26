Украинские боевики с самого утра обстреляли окраины Донецка и Горловки

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:11:28+03:00

Так выглядит школа на Трудовских в Донецке. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

По району Вольво-центра и поселку Гольмовскому ВСУ выпустили 13 мин

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Сегодня с самого утра обстреляли из 82-мм минометов окраины Донецка и Горловки. Украинские боевики выпустили 13 мин калибром 82 миллиметров.

- С 05:20 до 07:55 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям поселков Жабичево, шахты «Трудовская», району Вольво-Центра» в Донецке и поселка Гольмовский в Горловке выпустили 13 мин калибром 82 миллиметров, – сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Вчера украинские боевики обстреляли районы поселков шахты имени Гагарина и шахты имени Изотова на горловском направлении, район «Вольво-центра», поселки Жабичево, Александровка, Веселое на донецком направлении и на мариупольском - Докучаевск.

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ИСТОЧНИК KP.RU