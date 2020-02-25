Донецк, Горловка, Докучаевск оказались под огнем ВСУ
Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки девять раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике почти 100 снарядов и мин.
Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Украинские военные обстреляли районы поселков шахты имени Гагарина и шахты имени Изотова на горловском направлении, район «Вольво-центра», поселки Жабичево, Александровка, Веселое на донецком направлении и на мариупольском - Докучаевск. Они применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное, - говорится в сообщении СЦКК.
За предыдущие сутки украинские силовики пять раз нарушили «режим тишины», выпустив по Республике больше 40 боеприпасов.
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ИСТОЧНИК KP.RU