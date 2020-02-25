Донецк, Горловка, Докучаевск оказались под огнем ВСУ

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:48:21+03:00

ВСУ за сутки выпустили по ДНР больше 100 боеприпасов

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Вооруженные формирования Украины за прошедшие сутки девять раз нарушили перемирие, выпустив по Донецкой Народной Республике почти 100 снарядов и мин.

Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Украинские военные обстреляли районы поселков шахты имени Гагарина и шахты имени Изотова на горловском направлении, район «Вольво-центра», поселки Жабичево, Александровка, Веселое на донецком направлении и на мариупольском - Докучаевск. Они применяли минометы калибром 82 миллиметра, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное, - говорится в сообщении СЦКК.

За предыдущие сутки украинские силовики пять раз нарушили «режим тишины», выпустив по Республике больше 40 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU