Украинская армия обстреляла все направления ДНР

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:33:16+03:00

Под огонь ВСУ попали четыре поселка

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За прошедшие сутки украинские вооруженные формирования пять раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 41 боеприпас. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

ВСУ обстреляли все направления Республики. Под обстрел украинской армии попали четыре поселка.

- Обстрелам подверглись: районы поселка Гольмовский (горловское направление); поселки шахты «Трудовская» и Жабичево (донецкое направление); село Ленинское (мариупольское направление), - рассказали в СЦКК.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Гольмовского – в поселке было повреждено восемь домов и газопровод.

- При обстрелах применялись минометы калибром 82 миллиметра, вооружение БМП и БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

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ИСТОЧНИК KP.RU