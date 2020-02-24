Под обстрел ВСУ попали Голубовское и Нижнее Лозовое

24 Февр. 2020 2020-02-24T11:40:44+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Пять раз за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК рассказали, что под обстрел киевских силовиков попали два населенных пункта - Голубовское и Нижнее Лозовое.

При этом украинские вооруженные формирования применяли для обстрелов запрещенное Минскими соглашениями оружие.

- Огонь велся из 82-миллимктровых и 120-миллиметровых минометов, СПГ-9 и артиллерийского орудия калибра 152 миллиметров, - сказали в СЦКК, отметив, что информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU