2020-02-23T18:57:03+03:00
Общество

В здоровом теле здоровый дух! В Донецке работает бесплатная секция йоги для пенсионеров

Похоже, что в Республике самое активное и спортивное поколение – это дедушки и бабушки от 60 лет
Екатерина Сорока
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Занятия для пенсионеров проходят каждую неделю в субботу. Фото: dnronline.suЗанятия для пенсионеров проходят каждую неделю в субботу. Фото: dnronline.su
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Донецкие пенсионеры развенчивают мифы о том, что жизнь на пенсии не может быть активной.

В 2019 году в Республике начал работать проект «Активное долголетие». Сначала все думали, что это будет клуб по интересам. Где пенсионеры будут с пользой проводить время, пообщаются со своими ровесниками и будут вести спокойный культурный досуг. Но теперь кажется, что самое активное и спортивное поколение в Республике – это бабушки и дедушки за 60 лет.

Все в том же клубе «Активное долголетие» они не вышивают крестиком и рассказывают о своих внуках веселые байки, а занимаются спортивной йогой. И в отличие от молодежи занятия эти у них проходят регулярно каждую неделю.

— 22 февраля, в Центре развития молодежных инициатив Республики общественная организация «Молодая Республика» организовала занятие по йоге для участников проекта «Активное долголетие». 20 представителей старшей возрастной категории стали участниками занятия, которое проходят еженедельно по субботам. Участие является абсолютно бесплатным. По всем вопросам можно обратиться по телефону: (071)-499-52-93, — говорится в сообщении официального сайта Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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