23 февраля в Донецке: Школьники сделали открытки для военных

23 февраля в Донецке школьники поздравили с Днем защитника Отечества бойцов, которые держат оборону на передовых рубежах защиты Донецкой Народной Республики. Мальчишки и девчонки из Республиканского эколого-натуралистического центра привезли в Первый батальон внутренних войск ДНР сделанные своими руками открытки и концертную программу.

Самому юному выступающему аплодировали стояФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вначале культорганизатор эколого-натуралистического центра Галина Яненко предложила присутствующим почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны. Потом дети для военных пели и танцевали. Причем им помогала настоящая концертная бригада «Донбасский характер».

С юными экологами выступали артисты концертной бригады «Донбасский характер»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Никого не оставило равнодушным известное стихотворение «Отмените войну», которое прочитал 7-летний ученик лицея №1 города Донецка Саша Ромадыкин.

- Боевые действия продолжаются, мы пришли поднять дух бойцов, чтобы им хватило внутренних сил победить, - сказала «КП» ученица 3-го класса гимназии №6 города Донецка Александра Шахова.

Галина Яненко передала большую коробку с детскими открытками капитану Василию Кущинскому, исполняющему обязанности завполита Первого батальона внутренних войск ДНР.

Галина Яненко передала большую коробку с детскими открытками завполиту КущинскомуФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Мы всегда чувствуем вашу частичку тепла, поддержку, - обратился к школьникам Василий Вячеславович. – Вы приезжаете к нам в военную часть, поздравляете с праздниками, передаете прямо на передовую защитникам посылки, поделки, рисунки и открытки. Знаете, когда находишься там и держишь руках такие подарки, испытываешь непередаваемые чувства.

Без поздравительных открыток не остались и прекрасные защитницы РеспубликиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Без поздравительных открыток не остались и прекрасные защитницы РеспубликиФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сотни ребят из Республиканского эколого-натуралистического центра к 23 февраля побывали в действующих воинских частях Донецка, Горловки, Амвросиевки, Снежного и других городов. Они поздравили бойцов, проходящих службу на линии соприкосновения. Во всех подразделения звучали песни о Победе.

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