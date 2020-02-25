Донецкий диктант каждый десятый написал на пять

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:49:00+03:00

В Донецке диктант написали больше шести тысяч человек. Фото: ВКонтакте

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«Донецкий диктант» написали больше шести тысяч человек, каждый десятый - на высший балл. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

- В образовательной акции «Донецкий диктант» участвовали больше 6 000 жителей Республики. Из них 652 человека написали диктант на «отлично», - прокомментировали «КП» в Минобразования.

С результатами можно ознакомиться в институте дополнительного педагогического образования с 25 по 28 февраля. Протоколы отличников опубликуют в блоге отдела русского языка и литературы.

Напомним, что образовательная акция «Донецкий диктант» прошла 21 февраля. Для проверки знаний работало 214 площадок во всех городах и районах. Текст диктанта был посвящен истории донецких улиц.

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ИСТОЧНИК KP.RU