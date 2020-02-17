2020-02-17T12:16:15+03:00
Общество

«Донецкий диктант» 2020: Уже 21 февраля жители Республики смогут проверить свои знания русского языка

«Донецкий диктант» 2020 – это своего рода тренировка перед участием в международной акции «Тотальный диктант»
Екатерина Сорока
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Текст «Донецкого диктанта» все участники акции пишут одновременно на специальных бланках, которые заготавливаются заранее организаторами. Фото: dan-news.infoТекст «Донецкого диктанта» все участники акции пишут одновременно на специальных бланках, которые заготавливаются заранее организаторами. Фото: dan-news.info
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В 2020 году «Тотальный диктант» назначили на 4 апреля. Так что времени для повторения правил правописания в русском языке у будущих участников вполне достаточно. Но жителям Республики повезло еще больше. У них есть аналогичный проект «Донецкий диктант», который своего рода является тренировкой перед «Тотальным». И пройдет она уже на этой неделе. Об этом сообщили в блоге отдела русского языка и литературы института дополнительного педагогического образования.

21 февраля в 14.30 в ДНР пройдёт Республиканская образовательная акция «Донецкий диктант», приуроченная к Международному дню родного языка. Участие в «Донецком диктанте» добровольное, — говорится в сообщении.

Текст для «Донецкого диктанта» обычно готовят местные писатели. И он ничем не легче произведений, которые читают на «Тотальном диктанте», а может даже и сложнее. Так что, если вы уверены в своих силах и хотите поучаствовать в акции, то нужно зарегистрироваться на одной из площадок. Подробности регистрации размещены на сайте по ссылке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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