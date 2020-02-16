2020-02-16T15:02:44+03:00
Звезды

«В наших диких полях маков цвет да ковыль»: Российская рок-группа «Зверобой» посвятила клип героям ополчения Донбасса

Эта песня вошла в число саундтреков к фильму «Ополченочка»
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Группа "Зверобой" известна своей поддержкой дончан самого начала войны. Фото: архив группы "Зверобой"Группа "Зверобой" известна своей поддержкой дончан самого начала войны. Фото: архив группы "Зверобой"
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Российская рок-группа «Зверобой», опубликовала свой новый клип на песню «В наших диких полях», посвященную героям ополчения. Сама группа известна активной поддержкой дончан, начиная с 2014 года.

Оказывается, эта песня была написана в 2015 году. Тогда были еще живы все герои, которые предстают в песочной анимации клипа – Захарченко, Гиви, Моторола… Мирная картина жизни Донбасса – степи, поля с пшеницей, терриконы вдруг сменяются картинами войны.

Группа "Зверобой" посвятила новый клип героям ополчения Донбасса.! другой источник

- Песня вошла в один из наших главных альбомов «Война за мир» 2016 года. Многие песни из этого альбома были отмечены публикой и стали настоящими хитами группы, — рассказал ИА «Новороссия» один из лидеров группы Алексей Иовчев. - Например, «Эти русские», «Едут-едут БТРы», «Голос мой», «Чистое небо», «Донбасс», «Украина», «Мой Ленинград» и другие. Альбом получился ёмким, аж 16 треков, и завершался песней «В наших диких полях».

Художник клипа Лариса Шипунова воплотила пожелания лидера группы. А некоторые идеи привнесла сама.

- Потом наш басист Дмитрий Сосов долгими неделями монтировал получившиеся материалы, он добавил некоторого «волшебства» в виде анимации, и получился тот клип, который вы сейчас можете увидеть, — добавил Алексей Иовчев.

Эта песня, наряду с другими хитами группы «Зверобой», вошла в саундтрек к фильму «Ополченочка».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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